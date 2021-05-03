Sivasspor, Gaziantep karşısında tek golle kazandı; yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 39. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Sivasspor 1-0 kazanarak ligde 5. sıraya yükseldi ve Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik bir karşılaşmadan üç puanla ayrıldı.

Süper Lig'in 39. haftasında Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Max Gradel ile 1-0 öne geçen Sivasspor üç puanın sahibi oldu. Bu sonuçla puanını 58'e yükselten Sivasspor beşinci sıraya yükselerek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir virajı geçmiş oldu.

Gaziantep FK ise 54 puanda kalarak 8. sırada yer aldı.

Ligde oynadığı son 16 maçta 9 galibiyet ve 7 beraberlik alan Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü.