Sivasspor galibiyete hasret kaldı

Bu sezon ilk 3 maçında puan alamayan geçen sezonun ikincisi Sivasspor, 5. haftada Manisaspor'a deplasmanda da 3-1 mağlup oldu.Sivasspor, adeta galibiyete hasret kaldı.

Ligin ilk haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1, ikinci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-0, 4. haftasında Diyarbakırspor'a iç sahada 2-0 yenilen Sivasspor, ligin 5. haftasında dün dış sahada Manisaspor ile karşılaştı.

Sakatlıkları bulunan Mehmet Yıldız, Abdurrahman Dereli, Onur Tuncer ve kaleci Michael Petkoviç'ten yoksun bir kadroyla Manisaspor karşısına çıkan Sivasspor, Manisa ekibine 3-1 mağlup olarak kötü gidişe ''dur'' diyemedi.

Denizlispor ile 16 Eylül Çarşamba günü 3. hafta erteleme maçında karşılaşacak olan Yiğidolar, şu anda 1 maç eksiğiyle ''sıfır'' puanla 17. sırada kalarak adeta ligin dibine demir attı.

Hem ofansif, hem de defansif anlamda başarısız bir grafik sergileyen Sivasspor, yaptığı 4 maçta rakip filelere sadece 2 gol atabilirken, kalesinde 10 gole engel olamadı. Sivasspor camiası, Manisaspor karşısında alınan yenilgiyle büyük üzüntü yaşarken, kulübün resmi internet sitesi de mağlubiyeti ''Manisa'da sarsıldık'' başlığıyla duyurdu.

112 gündür galibiyete hasret

Ligde en son geçen sezonun 33. haftasında 24 Mayıs 2009 günü sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 yenen Sivasspor, bu galibiyetin ardından bugüne dek geçen 112 günde ligde 1'i geçen sezon olmak üzere 5 maç yaptı.

Geçen sezonun 34. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Sivasspor, bu sezon da Trabzonspor ve Diyarbakırspor'a iç sahada, Fenerbahçe ve ve Manisaspor'a ise dış sahada yenilmekten kurtulamadı.

Son 5 sezonun en kötü başlangıcı

Süper Lig'de 5 sezondur mücadele eden Sivasspor, en kötü başlangıcını bu sezon yaptı.

Süper Lig'deki ilk sezonunda 5. hafta sonunda 8, ikinci sezonunda 4, üçüncü sezonunda 12, dördüncü sezonunda ise 11 puan toplayan Sivasspor, bu sezon ise 5. hafta itibariyle 1 maç eksiği ile ''sıfır'' puanda kaldı.

Önceki 2 sezondaki ''4 büyükler'' ile şampiyonluk mücadelesi veren, aldığı başarılı sonuçlarla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor, bu sezon başarılı grafiğinden uzak bir performans sergiledi.

Bu arada, Sivasspor, Manisaspor maçının ardından Denizlispor ile 16 Eylül Çarşamba günü yapacağı 3. hafta erteleme karşılaşmasına odaklandı. Bu maçın hazırlıklarını Denizli'de sürdürecek olan kırmızı-beyazlılar, Denizlispor maçı sonrası Sivas'a dönerek 6. haftada Bursaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

Yönetim alarma geçti

Sivasspor Basın Sözcüsü Fikret Ünsal, ''Şayet bu kötü gidişat devam ederse yönetim kurulu olarak her türlü radikal tedbiri alacağımızdan taraftarlarımızın kuşkusu olmasın'' dedi.

Ünsal, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, Sivasspor'un 4 haftadır beklenmedik bir şekilde puanla tanışamadığını belirtti.

Ünsal, ''Bireysel olarak baktığımız zaman, geçen yıldan çok daha iyi bir kadroya sahip olmamıza rağmen, başarısız sonuçlar almamızın nedenlerini yönetim kurulu olarak araştırıyoruz. Kötü gidişata son vermek için çarşamba günü yapacağımız erteleme müsabakası olan Denizlispor, cumartesi günü evimizde oynayacağımız Bursaspor müsabakalarından puan veya puanlarla çıkmak istiyoruz. Şayet bu kötü gidişat devam ederse yönetim kurulu olarak her türlü radikal tedbiri alacağımızdan taraftarlarımızın kuşkusu olmasın. Manisaspor mağlubiyetinden sonra duruma el koyan başkanımız Mecnun Otyakmaz, takımla birlikte Denizlispor kampına giderek, hem teknik heyetle hem de sporcularla başarısızlığın sebeplerini görüşürken, takımı motive etmek için maç saatine kadar da yönetici arkadaşlarımızla birlikte takımla beraber olacaklardır. Hiç kimse unutmasın, 24. hafta değil, henüz 4. hafta müsabakalarını oynadık. Yani yolun başındayız. Kötü gidişata 'dur' diyecek gücümüz de zamanımız da vardır.'' dedi