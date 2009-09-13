Sivasspor galibiyete hasret kaldı

Bu sezon ilk 3 maçında puan alamayan geçen sezonun ikincisi Sivasspor, 5. haftada Manisaspor'a deplasmanda da 3-1 mağlup oldu.Sivasspor, adeta galibiyete hasret kaldı.
Ligin
ilk haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1, ikinci haftasında
deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-0, 4. haftasında Diyarbakırspor'a iç sahada
2-0 yenilen Sivasspor, ligin 5. haftasında dün dış sahada Manisaspor
ile karşılaştı.
Sakatlıkları
bulunan Mehmet Yıldız, Abdurrahman Dereli, Onur Tuncer ve kaleci
Michael Petkoviç'ten yoksun bir kadroyla Manisaspor karşısına çıkan
Sivasspor, Manisa ekibine 3-1 mağlup olarak kötü gidişe ''dur''
diyemedi.
Denizlispor ile 16 Eylül Çarşamba günü 3.
hafta erteleme maçında karşılaşacak olan Yiğidolar, şu anda 1 maç
eksiğiyle ''sıfır'' puanla 17. sırada kalarak adeta ligin dibine demir
attı.
Hem ofansif,
hem de defansif anlamda başarısız bir grafik sergileyen Sivasspor,
yaptığı 4 maçta rakip filelere sadece 2 gol atabilirken, kalesinde 10
gole engel olamadı. Sivasspor camiası, Manisaspor karşısında alınan
yenilgiyle büyük üzüntü yaşarken, kulübün resmi internet sitesi de
mağlubiyeti ''Manisa'da sarsıldık'' başlığıyla duyurdu.
112 gündür galibiyete hasret
Ligde
en son geçen sezonun 33. haftasında 24 Mayıs 2009 günü sahasında
Gençlerbirliği'ni 3-2 yenen Sivasspor, bu galibiyetin ardından bugüne
dek geçen 112 günde ligde 1'i geçen sezon olmak üzere 5 maç yaptı.
Geçen
sezonun 34. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan
Sivasspor, bu sezon da Trabzonspor ve Diyarbakırspor'a iç sahada,
Fenerbahçe ve ve Manisaspor'a ise dış sahada yenilmekten kurtulamadı.
Son 5 sezonun en kötü başlangıcı
Süper Lig'de 5 sezondur mücadele eden Sivasspor, en kötü başlangıcını bu sezon yaptı.
Süper
Lig'deki ilk sezonunda 5. hafta sonunda 8, ikinci sezonunda 4, üçüncü
sezonunda 12, dördüncü sezonunda ise 11 puan toplayan Sivasspor, bu
sezon ise 5. hafta itibariyle 1 maç eksiği ile ''sıfır'' puanda kaldı.
Önceki
2 sezondaki ''4 büyükler'' ile şampiyonluk mücadelesi veren, aldığı
başarılı sonuçlarla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Bülent
Uygun yönetimindeki Sivasspor, bu sezon başarılı grafiğinden uzak bir
performans sergiledi.
Bu
arada, Sivasspor, Manisaspor maçının ardından Denizlispor ile 16 Eylül
Çarşamba günü yapacağı 3. hafta erteleme karşılaşmasına odaklandı. Bu
maçın hazırlıklarını Denizli'de sürdürecek olan kırmızı-beyazlılar,
Denizlispor maçı sonrası Sivas'a dönerek 6. haftada Bursaspor ile
sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.
Yönetim alarma geçti
Sivasspor
Basın Sözcüsü Fikret Ünsal, ''Şayet bu kötü gidişat devam ederse
yönetim kurulu olarak her türlü radikal tedbiri alacağımızdan
taraftarlarımızın kuşkusu olmasın'' dedi.
Ünsal,
kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, Sivasspor'un 4
haftadır beklenmedik bir şekilde puanla tanışamadığını belirtti.
Ünsal,
''Bireysel olarak baktığımız zaman, geçen yıldan çok daha iyi bir
kadroya sahip olmamıza rağmen, başarısız sonuçlar almamızın nedenlerini
yönetim kurulu olarak araştırıyoruz. Kötü gidişata son vermek için
çarşamba günü yapacağımız erteleme müsabakası olan Denizlispor,
cumartesi günü evimizde oynayacağımız Bursaspor müsabakalarından puan
veya puanlarla çıkmak istiyoruz. Şayet bu kötü gidişat devam ederse
yönetim kurulu olarak her türlü radikal tedbiri alacağımızdan
taraftarlarımızın kuşkusu olmasın. Manisaspor mağlubiyetinden sonra
duruma el koyan başkanımız Mecnun Otyakmaz, takımla birlikte
Denizlispor kampına giderek, hem teknik heyetle hem de sporcularla
başarısızlığın sebeplerini görüşürken, takımı motive etmek için maç
saatine kadar da yönetici arkadaşlarımızla birlikte takımla beraber
olacaklardır. Hiç kimse unutmasın, 24. hafta değil, henüz 4. hafta
müsabakalarını oynadık. Yani yolun başındayız. Kötü gidişata 'dur'
diyecek gücümüz de zamanımız da vardır.'' dedi