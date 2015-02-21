Galatasaray deplasmanda 3 puanı cebine koydu: 2-3

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor ve Galatasaray Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaştı.

Sarı-kırmızı ekip 9. dakikada Yasin Öztekin'in golüyle 1-0 öne geçerken, 39. dakikada evsahibi Sivasspor Aatif Chahechouhe'nun golüyle skoru 1-1 yaptı.

İkinci yarıda Burak Yılmaz ve Alex Telles'le iki gol daha bulan Galatasaray, 85. dakikada İbrahim Akın'ın golüne engel olamazken, sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı ve zirveden uzaklaşmadı.

İki takımın 11'leri

Medicana Sivasspor: Korcan, Cicinho, Da Costa, Ümit, Ziya, Mehdi, Adem, Kadir, İbrahim Akın, Aatıf, Utaka

Galatasaray: Muslera, Sabri, Koray, Chedjou, Olcan, Hamit, Selçuk, Bruma, Sneijder, Yasin, Burak

Karşılaşmanın önemli dakikaları

Karşılaşma Galatasaraylı futbolcuların vuruşu ile başladı.

4. dakikada hızlı gelişen Medicana Sivasspor atağında ceza yayına hareketlenen Aatif Chahechouhe pasını sol çaprazdaki arkadaşı İbrahim Akın'a gönderiyor. İbrahim Akın rakibi geçerek vurmak istiyor ancak savunma son anda araya girerek tehlikeyi önlüyor.

9. dakikada Galatasaray, Yasin Öztekin'in attığı golle, 1-0 öne geçti.

Galatasaray, Yasin Öztekin ile öne geçiyor. Sağ kanattan gelişen atakta Bruma'nın pası ile topla buluşan Sabri son çizgiye inmeden ortasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Selçuk gelen topu kafa ile penaltı noktasının sol tarafına doğru indiriyor. Gelen topu kontrol eden Yasin Öztekin yerden vuruşunu yapıyor ve topu sağ köşeden filelerle buluşturuyor.

13. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Cicinho ortasını arka direğe doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan İbrahim Öztürk kafa ile pasını penaltı noktasına indirmek istiyor ancak savunma araya gidiyor ve tehlikeyi uzaklaştırıyor.

15. dakikada orta alanda topla buluşan Adem ileri uca doğru havadan uzun oynuyor. Savunma arasına kaçan İbrahim Akın ceza yayı üzerinde topu kontrol ediyor ve ceza sahasına girerek penaltı noktası üzerinden vuruşunu gerçekleştiriyor ancak top sol kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

18. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında topla birlikte hareketlenen İbrahim Akın ceza yayına gelmeden pasını sol çaprazındaki arkadaşı Utaka'ya göndermek istiyor ancak savunmada Aurelien Chedjou son anda araya girerek mutlak bir pozisyonu önlüyor.

25. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Bruma'nın pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Burak bekletmeden yerden sert vuruyor ancak kaleci Korcan Çelikay gole izin vermiyor.

32. dakikada Galatasaray bir kez daha gole çok yaklaştı. Sağ kanattan topla birlikte hareketlenen Bruma rakibini geçerek son çizgiye inmeden ortasını arka direğe doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Burak sol ayağı ile vole vuruşunu yapıyor ancak top sol direğe çarparak oyun alanına geri dönüyor.

35. dakikada ceza yayına topla birlikte hareketlenen Cicinho pasını sol çaprazdan ceza sahasına giren Utaka'ya doğru gönderiyor. Topla buluşan Utaka altıpas sol çaprazına kadar topu sürerek yerden vuruşunu yapıyor ancak top savunmada Sabri'den dönerek tekrar kendisine çarpıyor ve dışarı gidiyor.

39. dakikada Sivasspor, Aatif Chahechouhe ile beraberliği yakaladı.

Sivasspor, Aatif Chahechouhe ile beraberliği yakalıyor. Sağ kanat korner bayrağına yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruşta İbrahim Akın ortasını arka direğe doğru gönderiyor. Manuel Da Costa'dan seken top altıpas sol tarafında Aatif Chahechouhe'da kalıyor. Aatif Chahechouhe bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ve topu filelere gönderiyor.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı Sivassporlu futbolcuların vuruşu ile başlıyor.

47. dakikada ceza sahası sağ tarafında topu kontrol eden İbrahim Akın pasını ceza yayı sağ çaprazındaki arkadaşı Mehdi Taouil'e gönderiyor. Mehdi Taouil yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Fernando Muslera üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol ediyor.

49. dakikada ceza yayı sol çaprazından ceza sahasına giren Olcan Adın altıpas sol çaprazından yerden kaleyi düşünüyor ancak kaleci Korcan Çelikay uzanıyor ve topa sahip oluyor.

56. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle Galatasaray 2-1 öne geçti.

Galatasaray, Burak ile öne geçiyor. Sol kanattan ceza sahasına giren Olcan son çizgiye inerek pasını altıpas sol çaprazındaki Yasin'e gönderiyor. Yasin bekletmeden pasını yerden arka direğe doğru hareketlenen Burak'a gönderiyor. Burak'ın vuruşunda top sağ direkten tekrar kendisine geliyor ve tecrübeli golcü bu kez topu boş kaleye gönderiyor.

58. dakikada ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Aatif Chahechouhe çok sert vuruyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

67. dakikada Galatasaray Brezilyalı futbolcu Alex Telles'in golüyle 3-1 öne geçti.

Galatasaray, Alex Telles ile farkı ikiye çıkartıyor. Wesley Sneijder'in ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Burak son çizgiye inmeden pasını altıpas çizgisine hareketlenen Alex Telles'e gönderiyor. Alex Telles gelen topu tek vuruşla filelerle buluşturuyor.

73. dakikada topla birlikte ceza yayı sol çaprazına hareketlenen Alex Telles yerden vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

79. dakikada sol kanattan gelişen Medicana Sivasspor atağında Ziya ortasını ceza yayına doğru gönderiyor. Bu noktada topla buluşan İbrahim Akın bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Fernando Muslera bu topu yumrukları ile çıkartıyor.

85. dakikada Sivasspor, İbrahim Akın'ın attığı golle, skoru 3-2'ye taşıdı.

Sivasspor, İbrahim Akın ile farkı bire indiriyor. Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan İbrahim Akın pasını ceza yayı gerisindeki arkadaşı Adem Koçak'a gönderiyor. Adem bekletmeden pasını savunma arkasına kaçan İbrahim Akın'a gönderiyor. İbrahim Akın topu kontrol ederek ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yapıyor ve top sol direğe çarparak filelerle buluşuyor.



90. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında topla birlikte ceza yayı sol çaprazına hareketlenen Olcan Adın ceza sahasına girer girmez yerden sert vuruyor ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

Galatasaray mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.