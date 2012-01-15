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Spor

Sivasspor farklı kazandı SİVAS (A.A)

15 Ocak 2012 17:27

-Sivasspor farklı kazandı SİVAS (A.A) - 15.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor-Ankaragücü maçı, 3-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. 49. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza alanı içine giren Eneramo'nun vuruşunda, kaleciden dönen topu önünde bulan Mehmet Nas, iyi bir vuruş yapamayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 60. dakikada uzun pasla ceza alanı içine süratle giren Grosicki, rakibiyle ikili mücadelede ayakta kalamayınca topu kaleci Bora Körk kontrol etti. 66. dakikada Eneramo'nun ara pasıyla sağdan ceza alanı içine giren Kadir'in yerden pasında topa gelişine vuran Cihan Özkara, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0 78. dakikada Eneramo'nun ceza alanının sağından ortasında topla buluşan Grosicki'nin sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.     Maç, 3-0 Sivasspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Stat: 4 Eylül Hakemler: İlker Meral xxx, Orkun Aktaş xxx, Hakan Yemişken xxx Sivasspor: Atilla Koca xxx, Mehmet Nas xxx (Dk. 74 Kıvanç Karakaş xxx), Kadir Bekmezci xxx, Kamil Grosicki xxxx, Erman xxx (Dk. 83 Sandro Mendonca ?), Eneramo xxxx, Milan Cerny xxx, Navratil xxx, Murat Akça xxx, Kaan Konuk xxx, Suarez xxx (Dk. 61 Cihan Özkara xxx) Ankaragücü: Bora Körk xx, Mehmet Çoğum xx, Aydın xx, İshak xx, Bilal xx, Kaan Kanak xx (Dk. 18 Serkan xx), Gökhan Erdoğan xx (Dk. 46 Atilla Aybars xx), Ümit xx, Muhammed xx, Turgut Doğan Şahin xx (Dk. 90 Mert Erdoğan ?), Ergin Keleş xx Goller: Dk. 15 Eneramo, Dk. 16 Grosicki, Dk. 66 Cihan Özkara (Sivasspor)

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