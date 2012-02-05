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Spor

Sivasspor farka koştu MERSİN (A.A)

05 Şubat 2012 17:28

-Sivasspor farka koştu MERSİN (A.A) - 05.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor, deplasmanda Mersin İdmanyurdu'nu 5-1 yendi. 48. dakikada, Çağdaş'ın büyük hatasında topa sahip olan Eneramo'nun sağ kanattan yaptığı ortaya, arka direkteki Erman dokundu, top filelerle buluştu: 0-2 50. dakikada, Bueno'nun sol kanattan yaptığı ortaya harika bir vole vuruşu yapan Tisdell, farkı bire indirdi: 1-2 56. dakikada, Bueno'dan kaptırdığı topla Mersin İdmanyurdu ceza alanına hareketlenen Kıvanç, müsait pozisyondaki Erman'ı gördü. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda üst direkten dönen topu, akını başlatan Kıvanç kafayla tamamladı: 1-3 63. dakikada Eneramo'nun pasına hareketlenen Erman, Barış'dan sıyrıldıktan sonra kaleci Sehiç'in sağından topu filelere gönderdi: 1-4 64. dakikada, Sivasspor savunmasında Faty'nin Moritz'i düşürmesiyle kazanılan penaltı atışını kullanan Beto, topu üst direğe nişanladı. Eneramo meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 76. dakikada, kazanılan serbest vuruşta Çağdaş'ın sert şutunda top, üst direkten auta çıktı. 90+1 dakikada, Erman'ın kullandığı serbest atıştan gelen topa yükselen Rajnoch, kafayla topu filelere gönderdi: 1-5 Sivasspor deplasmanda, Mersin İdmanyurdu'nu 5-1 yendi. Stad: Tevfik Sırrı Gür Hakemler: Tolga Özkalfa xxx, Baki Tuncay Akkın xx, Ali Saygın Ögel xxx Mersin İdmanyurdu: Sehiç x, Tisdell xx (Dk. 74 Zurita x), Boum xx, Çağdaş x, Moritz x (Dk. 74 Nurullah x), Barış x, Bueno x (Dk. 58 Nduka x), Mustafa x, Beto x, Erhan x, Hakan x Sivasspor: Nihat xxx, Ziya xxx, Kadir xxx, Grosicki xx (Dk. 46 Suarez xx), Erman xxx, Eneramo xxx, Cerny xxx, Faty xx (Dk. 65 Uğur x), Navratil xxx, Rajnoch xxx, Kıvanç xxx (Dk. 79 Mehmet x) Goller: Dk. 50 Tisdell (Mersin İdmanyurdu), Dk. 8 ve 56 Kıvanç, Dk. 48 ve 63 Erman, 90+1 Rajnoch (Sivasspor) Sarı Kartlar: Dk. 12 Boum, Dk. 38 Bueno, Dk. 90 Zurita (Mersin İdmanyurdu), Dk. 45 Ziya (Sivasspor)

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