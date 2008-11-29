Sivasspor evinde kral!..

Turkcell Süper Lig'de Sivasspor, sahasında Gaziantepspor'u 3-0 yendi.Maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Sivasspor'da, teknik direktör Bülent Uygun, ikinci yarıda Mohammed Ali ve İbrahim'i kenara alarak bu iki oyuncunun yerine Balili ve Sezer'i sahaya sürdü. Konuk ekip Gaziantepspor ise ikinci yarıya ilk yarıdaki kadrosuyla başladı.Sivasspor, Mehmet, Tum ve Balili üçlüsü ile farkı artırmak için mücadele ederken, konuk ekip beraberliği sağlamak için ataklar geliştirmeye çalıştı.Rakibine nazaran daha etkili ataklar geliştiren Sivasspor, ikinci yarıda da 2 gol bularak maçtan 3-0 galip ayrılmayı başardı.Stat: 4 EylülHakemler: Cüneyt Çakır, Alper Ulusoy, Erhan SönmezSivasspor: Petkoviç, Abdurrahman, Hayrettin, Bilica, Sedat, Sylla, İbrahim, Mohammed Ali, Musa, Tum, Mehmet YıldızGaziantepspor: Mahmut, Mehmet Polat, Bekir, Deumi, Emrah, Zurita, Murat, Erman, Ivan De Souza, Tabata (Dk. 21 Mehmet Yozgatlı), BetoGol: Dk. 5 Mehmet Yıldız (Penaltıdan) (Sivasspor)Sarı Kartlar: Dk. 37 Ivan De Souza (Gaziantepspor), Dk. 43 Mohammed Ali (Sivasspor)Turkcell Süper Lig'de Sivasspor-Gaziantepspor maçının ilk yarısı, evsahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Karşılıklı ataklarla başlayan maçta, Sivasspor Mehmet ve Tum ikilisi ile rakip kalede gol ararken, konuk ekip Gaziantepspor ise Beto ile etkili olmaya çalıştı.5. dakikada İbrahim'in sol kanattan derinlemesine pasında, savunmanın arkasına sarkan Mehmet Yıldız, ceza alanı içerisinde şık bir çalımla Bekir'den sıyrıldıktan sonra kendini yerde buldu. Hakem Cüneyt Çakır, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mehmet Yıldız, kaleci Mahmut ile topu ayrı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı.45 1. dakikada topla ceza alanına hareketlenen Beto, meşin yuvarlağı savunmanın arkasında uygun pozisyondaki Mehmet Yozgatlı'ya gönderdi. Mehmet, topu kontrol edemeyince Gaziantepspor beraberlik şansını değerlendiremedi.Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ve fazla gol pozisyonu olmayan ilk yarıyı, Sivasspor 1-0 önde tamamladı.Bu arada, maç öncesinde bir grup engelli vatandaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla her iki takımın futbolcularına ve hakemlere çiçek verdi. Sahaya ellerinde "Yangın Uçağı İçin Türk Hava Kurumu'nu Destekleyiniz" yazılı pankartla çıkan iki takımın futbolcuları, tribünleri de birlikte selamladı.48. dakikada Sivasspor, farkı 2'ye çıkardı. Orta alandan topla hızlı bir şekilde hareketlenen Balili, rakiplerini geçerek ceza alanına girdi. Balili'nin ayağından biraz açılan topa müdahale eden Deumi'nin sert vuruşunda yeniden Balili'nin ayağına çarpan meşin yuvarlak, kaleci Mahmut'un bakışları arasında filelerle buluştu: 2-055. dakikada Mehmet Yozgatlı'nın ceza alanı dışından sert vuruşunda, kaleci Petkoviç topu kornere çeldi.65. dakikada Mehmet'in ara pasıyla topla hareketlenen Balili, süratle ceza alanına girdi. Bu pozisyonda, tehlikeyi fark ederek öne doğru açılan kaleci Mahmut, Balili'nin yakın mesafeden vuruşunda topu uzaklaştırdı.70. dakikada ceza alanında topu önünde bulan Mehmet Yozgatlı'nın vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla kornere çıktı.72. dakikada Sivasspor 3. golü buldu. Sivasspor'un organize gelişen atağında, Balili'nin kale alanına gönderdiği topa, Musa Aydın uçarak kafa vurdu. Musa'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Mahmut'un ellerine çarpmasına rağmen köşeden ağlarla buluştu: 3-073. dakikada ceza alanının sağ çaprazında kaleci Mahmut ile karşı karşıya kalan Mehmet, topu kalecinin üzerinden aşırtmak istedi. Mehmet'in vuruşunda, top kalecinin başına çarparak kornere gitti.81. dakikada Zurita'nın yerden sert vuruşunda, kaleci Petkoviç topu iki hamlede kontrol etti.82. dakikada Ivan De Souza'nın yerden sert vuruşunda Petkoviç topu yatarak yakaladı.85. dakikada Zurita'nın ceza alanı dışından plase vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğin yanından az farkla auta çıktı.Maç, 3-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona erdi.