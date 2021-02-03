Sivasspor, Erzurumspor karşısında galibiyet hasretini sonlandıramadı

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, sahasında Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı. Son 4 haftadır galibiyet alamayan ev sahibi bu kez de sahasında kazanamadı. Erzurumspor ise bu beraberlikle kaybetmeme serisini 4 maça çıkardı.

Son 3 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran ve düşme hattından kurtulma çabası veren Erzurumspor, Süper Lig 'in 23. haftasında 4 maçtır galip gelemeyen Sivasspor 'a konuk oldu. İki takım da bu maçtan galibiyet alarak orta sıralara tırmanmak istiyordu.

Maçın ilk yarısında ortada bir oyun oynandı. Hem ev sahibi Sivasspor hem de Erzurumspor rakip kaleye giderek gol aradı. Ancak mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da oyun aynı şekilde devam etti. Sivasspor, ikinci yarıda rakibine göre biraz daha istekli oynadı ve net pozisyonlar yakaladı ancak bir türlü sonuca çeviremedi. Erzurumspor da ikinci yarıda birkaç net pozisyonda faydalanamadı. Sivasspor - Erzurumspor maçı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.