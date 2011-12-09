T24 LogoT24 Logo
Spor

Sivasspor deplasmanda kazandı ORDU (A.A)

09 Aralık 2011 00:52

-Sivasspor deplasmanda kazandı ORDU (A.A) - 08.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Orduspor ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşma Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.   47. dakikada sol taraftan Stancu ortaladı. Sivasspor savumasının hatasında top Culıo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Borjan topu ayaklarıyla kornere çeldi. 54. dakikada sağ taraftan Abdurahman aldığı topla Sivasspor ceza sahasına girdi. Topu uygun pozisyondaki Fatih'e çıkardı. Bu futbolcunun vuruşu sonrası top yandan auta çıktı. 78. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Kerim kaleci Fornezzi ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda top kaleciden geri döndü. Karşılaşma Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Stat: 19 Eylül Hakemler: Özgür Yankaya xxx, İsmail Şencan xxx, Mehmet Can Hanoğlu xxx Orduspor: Fornezzi xx, Gosso xx, Yalçın xx, Tobias xx, Emre xx, Garcia xx (Dk. 46 Abdurahman xx), Culıo xx, Hakan xx (Dk. 73 Dalmat xx), Stancu xx, Müslüm xx (Dk. 46 İrfan xx) Fatih xx Sivasspor: Borjan xx, Mehmet xxx, Kadir xx, Grosıckı xxx (Dk 78 Kerim xx), Erman xxx (Dk. 81 Faty?), Mılan xx, Navratıl xx, Murat xx, Pedrıel xx, (Dk. 78 Cihan xx) Hayrettin xx, Uğur xx Goller:  Dk. 29 Garcia (Orduspor)  Dk. 32 Mehmet, (Sivasspor) Dk. 36 Tobias (kendi kalesine) Sarı kartlar: Dk. 13 Müslüm, Dk. 52 Emre, Dk. 65 İrfan, Dk. 75 Yalçın, Dk. 90 Tobias (Orduspor), Dk. 40 Grosıcki, Dk. 66 Murat, Dk. 85 Borjan, Dk. 87 Kadir (Sivasspor)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24