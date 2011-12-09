-Sivasspor deplasmanda kazandı ORDU (A.A) - 08.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Orduspor ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşma Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. 47. dakikada sol taraftan Stancu ortaladı. Sivasspor savumasının hatasında top Culıo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Borjan topu ayaklarıyla kornere çeldi. 54. dakikada sağ taraftan Abdurahman aldığı topla Sivasspor ceza sahasına girdi. Topu uygun pozisyondaki Fatih'e çıkardı. Bu futbolcunun vuruşu sonrası top yandan auta çıktı. 78. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Kerim kaleci Fornezzi ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda top kaleciden geri döndü. Karşılaşma Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Stat: 19 Eylül Hakemler: Özgür Yankaya xxx, İsmail Şencan xxx, Mehmet Can Hanoğlu xxx Orduspor: Fornezzi xx, Gosso xx, Yalçın xx, Tobias xx, Emre xx, Garcia xx (Dk. 46 Abdurahman xx), Culıo xx, Hakan xx (Dk. 73 Dalmat xx), Stancu xx, Müslüm xx (Dk. 46 İrfan xx) Fatih xx Sivasspor: Borjan xx, Mehmet xxx, Kadir xx, Grosıckı xxx (Dk 78 Kerim xx), Erman xxx (Dk. 81 Faty?), Mılan xx, Navratıl xx, Murat xx, Pedrıel xx, (Dk. 78 Cihan xx) Hayrettin xx, Uğur xx Goller: Dk. 29 Garcia (Orduspor) Dk. 32 Mehmet, (Sivasspor) Dk. 36 Tobias (kendi kalesine) Sarı kartlar: Dk. 13 Müslüm, Dk. 52 Emre, Dk. 65 İrfan, Dk. 75 Yalçın, Dk. 90 Tobias (Orduspor), Dk. 40 Grosıcki, Dk. 66 Murat, Dk. 85 Borjan, Dk. 87 Kadir (Sivasspor)