Sivasspor deplasmanda kayıp



Gaziantepspor'a yenilerek şampiyonluk yolunda çok önemli 3 puan bırakan lider Sivasspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.



Turkcell Süper Lig'de bu sezon sahasında yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor, iç sahadaki bu başarılı grafiğini dış saha maçlarına yansıtamadı.



Bu sezon sahasında yaptığı 15 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 39 puan toplayan Sivasspor, dış saha maçlarında ise iç saha karşılaşmalarına oranla başarısız bir grafik çizdi.



İç sahada yenilgi yüzü görmeyen, iç saha puan durumuna göre ligin en başarılı takımı olan kırmızı-beyazlı ekip, dış sahada ise istikrarsız bir performans sergiledi.



Dış sahada Ankaraspor, Antalyaspor ve Fenerbahçe'nin ardından Gaziantepspor'a da yenilen Sivasspor, deplasman maçlarındaki düşüşünü sürdürdü.



Deplasmanda yaptığı 15 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 21 puan toplayabilen kırmızı-beyazlılar, dış saha puan durumuna göre 5. sırada yer alıyor.



Kırmızı-beyazlı ekibin, ligde kalan 4 haftada 2 deplasman maçı bulunuyor. Ligin 32. haftasında Hacettepe ile dış sahada karşılaşacak Sivasspor, 34. haftada ise Ali Sami Yen Stadyumu'nda Galatasaray'ın konuğu olacak.



