Sivasspor'dan Fatih Karagümrük karşısında tek gollü galibiyet

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük'ü evinde mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren tek golü Hakan Arslan kaydetti.
DG Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Maçın 45+1. dakikasında Sivasspor, Hakan Arslan'ın yakın mesafeden vuruşuyla öne geçti.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.
Sivasspor bu sonuçla puanını 37'ye çıkarırken, Fatih Karagümrük ise 41 puanda kaldı.