Sivasspor da yarı finalde



Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma baştan sona kadar kar yağışı altında oynandı. Gol pozisyonu anlamında kısır bir maç olurken, Fenerbahçe aldığı 1 puan ile A Grubu'nu lider bitirmeyi de garantilemiş oldu.

Fenerbahçe, bu sezon kupada oynadığı 7. karşılaşada ilk kez maç puan kaybederken, daha önce oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanmıştı. Sarı-lacivertliler, kupada elemeli turlarda Pendikspor'u 1-0, Göztepe'yi 4-0 yenip grup aşamasına kaldı. A Grubu'ndaki ilk maçında kendi sahasında Sivasspor'u, ikinci maçında deplasmanda 1461 Trabzon'u 2-0'lık skorlarla geçen Fenerbahçe, üçüncü maçında deplasmanda 3-2 yendiği Bursaspor 'u, dördüncü maçında kendi sahasında da 3-0 mağlup etti.

Sivas'ta maç saatinde hava sıcaklığı 0 derece ölçüldü, hafif kar yağışı etkili oldu. Sivaslı futbolseverler maça çok fazla ilgi göstermeyince, tribünlerdeki boşluklar dikkati çekti. Fenerbahçeli taraftarlar ise kendileri için havuz tarafı kale arkası tribününde ayrılan 800 kişilik bölümü doldurdu.

Fenerbahçe'de eksikler

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe, A Grubu 5. maçında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı

Fenerbahçe'de Milos Krasic'in yanı sıra cezalı olan Gökhan Gönül, Nijerya Milli Takımı'nda kadrosunda yer alan Yobo, sakatlıkları bulunan Selçuk Şahin ve Sezer Öztürk ile genç oyuncu Recep Niyaz, Sivas'a getirilmedi.

Takımla Sivas'a gelen kaleci Volkan Demirel ise 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı, Mehmet Topuz sahaya kaptan olarak çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor'a karşı sarı-lacivertli ekibin 3'üncü golünü kaydeden genç oyuncu Beykan Şimşek, 18 kişilik maç kadrosunda yer aldı. Omzundaki sakatlığı nedeniyle geçen hafta ligdeki Gaziantepspor maçı kadrosuna alınmayan Stoch ise ilk 11'de sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de kaleci Mert Günok ile Baroni, Kuyt, Sow, Hasan Ali, Egemen ve Beykan yedek soyundu.

Sivasspor cephesi

Ev sahibi ekipte kadro dışı bırakıldığı belirtilen savunma oyuncusu Jan Rajnoch ve sakatlığı devam eden Milan Cerny dışında eksik bulunmuyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, bu maçta Erman Kılıç, Navratil ve Pedriel'i yedek soyundururken, Ziya Erdal'ı maç kadrosuna almadı.

Sivassporlu taraftarlar, maraton tribünde yaklaşık 50 metre uzunluğunda bayrak açtı. Müsabaka için 85 basın mensubu akreditasyon yaptırdı.