Sivasspor’da 2 futbolcu Koronavirüs'e yakalandı

DG Sivasspor, 2 futbolcusunun Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da yapılan Covid-19 testleri neticesinde iki futbolcunun pozitif bulgular verdiği duyuruldu.

Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ülkesinin milli takım kampından dönen 1 futbolcumuz ile görünen lüzum üzerine başka bir sporcumuza daha yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde 2 futbolcumuzun da test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Sivasspor, geçtiğimiz günlerde 3 futbolcunun Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı. (İHA)