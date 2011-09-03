-Sivasspor, Cumhuriyet Kupası'na hazır SİVAS (A.A) - 03.09.2011 - Sivasspor, Cumhuriyet Kupası'nda yarın çıkacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor'un Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışması ile devam etti. Bu çalışmanın ardından çift kale maç yapan kırmızı-beyazlı ekip, açma-germe hareketleriyle antrenmanı tamamladı. Milli takım kamplarında bulunan Jasques Faty, Milan Borjan, Cihan Özkara ve Mahmut Boz'un yer almadığı antrenmanda, Kadir Bekmezci ve Michael Eneramo takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Antrenmanı Sivasspor Başkan Vekili Erdal Sarılar, asbaşkanlar Faruk Taşseten ve Uğur Akkuş ile taraftarlar izledi.