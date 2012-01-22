-Sivasspor çıkışını sürdürdü SİVAS (A.A) - 22.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla alkış alan Sivasspor, Bursaspor'u da deplasmanda yenerek çıkışını sürdürdü. Bursaspor ile Süper Lig'deki 12. randevusuna dün dış sahada çıkan Sivasspor, rakibine karşı 7'nci galibiyetini elde etti. Ligin ilk yarısında Sivas'ta 3-0 mağlup ettiği rakibine rövanşta da galibiyet şansı tanımayan Sivasspor, performansıyla alkış aldı. Bursaspor'u 24. dakikada Michael Eneramo ve 88. dakikada Cihan Özkara'nın penaltıdan attığı gollerle 2-1 mağlup etmeyi başaran Sivasspor, bu galibiyetle puanını 34'e yükseltti. Bu sonuçla ligin zirvesindeki Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a bir adım daha yaklaşan ve play-off iddiasını sürdüren Sivasspor, puan sıralamasında Trabzonspor gibi güçlü bir ekibi de geride bıraktı. Bu sezon deplasmandaki 3'üncü, toplamda ise 9'uncu galibiyetine imza atan kırmızı-beyazlı ekip, Bursaspor galibiyetiyle birlikte resmi karşılaşmalardaki yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı. Son yenilgisini 12. haftada, 26 Kasım 2011'de deplasmanda Galatasaray karşısında 2-1'lik skorla alan Sivasspor, bu maçın ardından bugüne dek geçen 57 günlük sürede çıktığı 10 resmi karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Kupada Mersin İdmanyurdu'nu yenerek tur atlayan Yiğidolar, ligde son 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik elde ederek 19 puan topladı.0 Ligdeki son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Sivasspor, son haftaların flaş takımı olarak göze çarpıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 22. haftasında 24 Ocak Salı günü saat 18.00'da sahasında Medical Park Antalyaspor'u konuk edecek. Sivasspor, daha önceden 1 kez berabere kalıp 4 defa yenildiği Bursaspor'a karşı deplasmanda uzun bir aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Bursa temsilcisini deplasmanda en son 2007-2008 sezonunun ikinci yarısında 1-0 yenmeyi başaran Sivasspor, 3 sezon aradan sonra taraftarına deplasmanda Bursaspor galibiyeti armağan etti.