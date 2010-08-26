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Spor

SİVASSPOR, BURSASPOR MAÇINA ODAKLANDI SİVAS (A.A)

26 Ağustos 2010 15:01

-SİVASSPOR, BURSASPOR MAÇINA ODAKLANDI SİVAS (A.A) - 26.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'e iyi başlangıç yapan Sivasspor, son şampiyon Bursaspor ile sahasında yapacağı maça odaklandı. Ligin ilk 2 haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 yenip, Medical Park Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Sivasspor, 28 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'da 4 Eylül Stadı'nda, ligin son şampiyonu Bursaspor'u konuk edecek. İlk 2 haftayı 4 puanla kapatarak lige iyi bir başlangıç yapan Sivasspor, 6 puanla Trabzonspor ve Kayserispor ile birlikte ligin zirvesinde yer alan 3 ekipten biri olan Bursaspor'u Sivas'tan puansız göndermenin hesaplarını yapıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Bursaspor maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Son yıllardaki başarılarıyla futbol kamuoyunun takdirini kazanan, Anadolu'nun güzide iki ekibi Sivasspor ve Bursaspor arasındaki maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Son şampiyon Bursaspor ile önceki 2 sezonda şampiyonluğu kovalayarak ''Gönüllerin Şampiyonu'' unvanını alan Sivasspor arasındaki maça futbolseverlerin ilgi göstermesi bekleniyor. Zorlu maçın biletlerinin satışı, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi yanındaki Sivasspor gişesinde devam ediyor. VİP tribünü biletleri 25, maraton tribünü biletleri 10, kale arkası tribünü biletleri ise 5 liradan satılıyor.

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