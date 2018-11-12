Sivasspor Beşiktaş'ı İstanbul'da devirdi: 1-2

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. Haftasında Demir Grup Sivasspor'a Vodafone Park'ta 2-1 mağlup oldu. Sivasspor'a galibiyeti getiren goller David Braz ve Emre Kılınç'tan gelirken Beşiktaş'ın tek golünü genç oyuncu Güven Yalçın kaydetti.

Beşiktaş'ın karşılaşmadaki golünü 11. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un gollerini ise 14. dakikada David Braz ve 53. dakikada Emre Kılınç attı.

Beşiktaş taraftarı bazı futbolcuları tezahüratlarla protesto etti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 18 puanda kalırken, Demir Grup Sivasspor puanını 14'e çıkardı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Demir Grup Sivasspor ise 13. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.