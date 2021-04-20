Lider Beşiktaş, Sivasspor'u geçemedi

Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaştı. Mücadele 0-0’lık golsüz eşitlikle sona erdi. Beşiktaş’ta haftalar sonra ilk 11’de başlayan Vincent Aboubakar, ilk yarının son anlarında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Bu sonuçla lider Beşiktaş ligde puanını 72'ye, yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran Demir Grup Sivasspor ise 51'e yükseltti.

Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Maçın temposu genel olarak düşüktü ve iki takımda isabetli şut atmayı başaramadı.

Mücadelenin 10. dakikasında Sivasspor etkili geldi. Ceza sahasının solunda topla buluşan Robin Yalçın'ın içeriye çevirdiği topa Fajr son anda dokundu. Sağ çapraza açılan top Erdoğan'ın önünde kaldı. Erdoğan'ın sert şutu üstten auta gitti.

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45. dakikada Sivasspor gole bir kez daha yaklaştı. Sağ kanattan arka direğe yapılan ortada Gradel yakın mesafeden kafayı vurdu. Top az farkla yandan dışarıya gitti.

Karşılaşmada başka önemli bir pozisyon yaşanmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

İkinci yarıda 53. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Ghezzal'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Rosier'in şutunda top üstten auta gitti.

58. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Hızlı gelişen Sivasspor atağında sağ kanatta topla buluşan Erdoğan, N'Sakala'dan sıyrıldı. Ceza sahasına sokulup dar açıdan uzak köşeye doğru sert bir vuruş yaptı. Top kaleye paralel gitti.

90+2. dakikada Sivasspor’da Erdoğan sol kanattan ceza sahasına doğru sokuldu. Yerden kale sahasına doğru pasını verdi. Ersin'i aşan topu Vida uzaklaştırdı.

Karşılaşma 0-0’lık beraberlikle sona erdi.

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