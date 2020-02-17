Sivasspor Başkanı Otyakmaz, Trabzonspor mağlubiyetinden sonra konuştu: Futbola siyaset karışıyor

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, sessizliği bozarak hakemlere veryansın etti. Otyakmaz, “Bu adaletsizliği yapanlar bunun hesabını ödeyemezler. Konuşuyoruz, bir şey değişmiyor ki. Bu son uyarım. Bu uyarı, adalet adına yapılan bir uyarı” dedi.