Sivasspor, Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı ağırlayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor, evinde Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı ağırlayacak.

Temsilcimizde, Karabağ maçı öncesinde Jorge Felix, Aaron Appindangoye, Serhiy Rybalka, Ziya Erdal ve Marcelo Goiano’nun sakatlıkları sürüyor. Grubun diğer maçında ise Villarreal sahasında Maccabi Tel-Aviv’i ağırlayacak.

Deplasmanda Villarreal’a 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv’e 2-1 mağlup olan Sivasspor ise gol averajıyla grupta 3. sırada bulunuyor. Sivas ekibi, iç sahada Karabağ’ı yenerek ilk puanlarını almayı hedefliyor.

Sivasspor - Karabağ maçı 20.55'te başlayacak

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.55’te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Sivasspor - Karabağ muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Samassa, Robin, Camara, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Gradel, Yatabare, Erdoğan, Kayode

Karabağ: Balayev, Medvedev, Hüseynov, Medina, Dhazafarqul, Matic, İbrahimli, Ozobic, Andrade, Bayramov, Owusu