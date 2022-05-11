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Spor

Sivasspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İşte Sivasspor-Alanyaspor Türkiye Kupası karşılaşması detayları

11 Mayıs 2022 11:06

Sivasspor-Alanyaspor Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı bu akşam (11 Mayıs Çarşamba) oynanacak. 

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Yarı final ilk maçında konuk olduğu rakibini 2-1 mağlup eden Sivasspor, final yolunda avantajlı konumda. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak yarı final rövanş karşılaşmasını, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Sivasspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

11 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30’da oynanacak maç, A Spor'da canlı yayınlanacak.

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