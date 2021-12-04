Sivasspor, Alanyaspor karşısında üç puanı tek golle aldı

Alanyaspor müsabakasını 1-0 kazanan DG Sivasspor, bu sezonki dördüncü galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında A Alanyaspor’a konuk oldu. Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde dördüncü kez 3 puan sevinci yaşamış oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçildi.

İkinci yarının başında konuk ekip Kerem Atakan Kesgin ile öne geçti. Max Gradel rakip ceza sahasının önündeki Kerem'e topu bıraktı. 21 yaşındaki oyuncu, topu kontrol edip şutunu çekti. Sivasspor 53'te öne geçen taraf oldu: 0-1

Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 4 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti. Sivasspor, ligin altıncı haftasında sahasında Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 1-0 yenerken, yedinci haftada sahasında Karagümrük’ü 4-0 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar on dördüncü haftada ise sahasında Hatayspor’u 4-0 yenmişti.

Kırmızı-beyazlı takım, gelecek hafta sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Alanyaspor son 4 lig maçında 3. kez yenildi. Akdeniz temsilcisi 24 puanda kaldı.

Sivasspor üst üste 2, toplamda ise 4. galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlılar puanını 19 yaptı.