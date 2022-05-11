Sivasspor 1-1 Alanyaspor (Maç sonucu)

Alanya'da oynanan ve Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanan maçın rövanşında Sivasspor, Alanyaspor'u Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda ağırladı.

Maça baksılı başlayan Sivasspor, 4. dakida Kayode ile golü buldu. Ancak pozisyonun ardından yapılan VAR incelemesinin ardından Kayode'nin golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarıda her iki takımda tehlikeli pozisyonlar üretse de mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle noktalandı.

İkinci 45 dakikaya iki takım da aynı 11'lerle başladı. Maçın son bölümüne 0-0'lık eşitlikle girilirken 78. dakikada Alanyaspor, skordaki dengeyi bozdu.

Alanyaspor'un sol kanattan gelişen atağında Oğuz Aydın'ın ortasında Diedhiou, düzgün bir kafa vuruşuyla ağları havalandırdı ve takımını öne geçirdi. Son dakikalara Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girilirken Sivasspor'da Hakan Arslan, 86. dakikada eşitliği sağladı.

Maçın sonuna 8 dakikalık uzatma eklendi. Uzatma dakikalarında başka gol olmazken mücadele 1-1'lik eşitlikle noktalandı. İlk maçı 2-1 kazanan Sivasspor, skor avantajıyla finale yükselerek Kayserispor'un rakibi oldu.

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Hakemler: Atilla Karaoğlan, Alex Taşcıoğlu, Deniz Caner Özaral Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad (Dk. 90+10 Cofie), Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+8 Sefa Yılmaz), Fajr (Dk. 90+3 Goutas), Gradel, Kayode (Dk. 90+3 Konate) Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic (Dk. 69 Awaziem), Furkan Bayır (Dk. 59 Tayfur Bingöl - Dk. 71 Oğuz Aydın), Borja, Fer, Novais, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Candeias (Dk. 89 Efkan Bekiroğlu), Eduardo (Dk. 71 Diedhiou) Goller: Dk. 78 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 88 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor) Sarı kartlar: Dk. 35 Ulvestad, Dk. 45 Ahmet Oğuz, Dk. 89 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), Dk. 54 Furkan Bayır, Dk. 86 Candeias, 90+5 Novais (Aytemiz Alanyaspor)

Maçtan önemli anlar

3. dakikada Gradel'in uzun pasıyla defansın arkasına sarkan Kayode'nin ceza yayının gerisinden çektiği şutta, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

13. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Efecan Karaca, sağ çaprazdaki Eduardo'ya doğru ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

21. dakikada Candeias'ın ara pasıyla sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Juanfran'ın yerden ön direğe gönderdiği topu Eduardo'dan önce savunma araya girerek kornere gönderdi.

31. dakikada ceza alanı için sol çizgiye kadar inen Emre Akbaba, topu penaltı noktasındaki Eduardo'ya gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

40. dakikada Eduardo arka direkte topuk pasıyla Candeias'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43. dakikada sağ çaprazda ilerleyen Juanfran'ın ceza sahasına girer girmez vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

50. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ön direğe ortasında Kayode'nin önünden geçen top, kalecinin kucağından sekerek kornere çıktı.

51. dakikada ceza sahasında topla buluşan Uğur Çiftçi, boş durumdaki Gradel'e pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarıya gitti.

52. dakikada Eduardo'nun ceza alanı dışı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural parmaklarının ucuyla topu kornere gönderdi.

63. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan arka direğe ortasında, Ali Şaşal Vural kelesinden zamanında çıkarak Eduardo'ya gelmeden meşin yuvarlağı kontrol etti.

64. dakikada Gradel'in ceza alanı içi sol çaprazdan şutunda top kalecide kaldı.

78. dakikada Alanyaspor öne geçti. Oğuz Aydın'ın sol çaprazdan ortasında ceza sahasında Diedhiou'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekerek filelere gitti: 0-1.

88. dakikada Sivasspor eşitliği yakaladı. Gradel'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Kayode'nin indirdiği top savunmadan sekerek Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin üstünden ağlarla buluşturdu: 1-1.