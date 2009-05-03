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Spor

Sivasspor 7 maç sonra yenildi

03 Mayıs 2009 21:11

Turkcell Süper Lig'de deplasmanda Gaziantepspor'a 2-1 yenilen Sivasspor, bu mağlubiyetle hem zirve yarışında yara aldı, hem de 7 maçlık yenilmezlik serisini sürdüremedi.

Ligde 30. haftaya 60 puanla lider olarak giren Sivasspor, ligin iyi futbol oynayan ekiplerinden Gaziantepspor'a Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu'nda 2-1 yenildi. İlk yarısını 1-0 önde kapadığı maçın ikinci yarısında rakibinin 2 golüne engel olamayarak sahadan 2-1 mağlup ayrılan Sivasspor, bu mağlubiyetle hem zirve yarışında yara aldı, hem de 7 maçlık yenilmezlik serisini sürdüremedi.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor, ligin ilk yarısında Sivas'ta 3-0 yendiği rakibine rövanş maçında yenilerek 30. hafta sonunda 60 puanda kaldı.

Bu yenilgiyle şampiyonluk yarışında büyük yara alan Sivasspor'da gözler bugün akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Ligde son 15 haftadır liderlik koltuğunu rakiplerine kaptırmayan Sivasspor, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi bu akşamki derbi maçta mağlup etmesi halinde koltuğu siyah-beyazlı rakibine kaptıracak.

Ligde en son 22. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-2 yenilen Sivasspor, bu mağlubiyetin ardından ligde yaptığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etmişti.

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrasında yaptığı 7 maçta Antalyaspor ve Trabzonspor'u sahasında, Ankaragücü ve Denizlispor'u ise deplasmanda yenen Sivasspor, Ankaraspor ve Beşiktaş ile iç sahada, Konyaspor ile de dış sahada berabere kalmıştı.

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