Sivasspor 6 maçtır yenilmiyor



Sivasspor, son 6 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. En son geçen sezonun 33. haftasında Galatasaray'a yenilen Sivasspor, bu yenilginin ardından oynadığı 6 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.



Turkcell Süper Lig'in flaş takımlarından Sivasspor, son 6 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.

Ligde en son geçen sezonun 33. haftasında, 4 Mayıs 2008 tarihinde Sivas'ta oynanan maçta Galatasaray'a 5-3 mağlup olan Sivasspor, bu yenilginin ardından oynadığı son 6 karşılaşmanın 4'ünden galibiyetle, 2'sinden ise beraberlikle ayrıldı.





Galatasaray mağlubiyeti sonrasında, geçen sezonun 34. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenen Sivasspor, bu sezonun ilk 5 haftasında da Kocaelispor'u 2-0, Bursaspor'u 3-1 ve Fenerbahçe'yi 2-1 yenip, Kayserispor ile 0-0, Eskişehirspor ile de 2-2 berabere kaldı.



Sivasspor, 4 Mayıs 2008 tarihindeki Galatasaray yenilgisinden bugüne dek geçen 147 günde ligde yenilgi yüzü görmedi.



SİVASSPOR'UN SON 4 SEZONDAKİ İLK 5 HAFTASI



Birinci ligde 4. sezonunu yaşayan Sivasspor, ligde ilk kez mücadele ettiği 2005-2006 sezonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde ederek 8 puan, 2006-2007 sezonunda ise 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle 4 puan kazanabilmişti.



2007-2008 sezonunda 1'i hükmen 4 galibiyet, 1 mağlubiyet elde ederek 12 puan kazanan Sivasspor, bu sezon ise ilk 5 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan topladı.



Önceki 3 sezon ilk 5 haftada en az 1, en fazla ise 3 mağlubiyet alan Sivasspor, bu sezon ilk 5 haftada yenilgi yüzü görmeyerek namağlup olarak 6. haftaya girdi.



İÇ SAHADA 3 BÜYÜKLERDEN BİRİNE KARŞI İLK GALİBİYET



''3 Büyükler'' olarak bilinen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı iç sahada hiç yenemeyen Sivasspor, Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetle iç sahada ilk kez ''3 Büyük'' takımdan birini mağlup etti.



Fenerbahçe ile bu maç öncesinde, iç sahada 1'i Fortis Türkiye Kupası olmak üzere 4 resmi maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmalarda 3 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı.



''3 Büyük'' takımdan Beşiktaş'a iç sahada 3 defa yenilen Sivasspor, Galatasaray ile evinde 2 defa berabere kalmış, 1 maçta ise yenilmişti.

