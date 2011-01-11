-SİVASSPOR 4 YABANCIYLA SÖZLEŞME İMZALADI MANAVGAT (A.A) - 10.01.2011 - Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 4 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Sivasspor, kamp yaptığı Sueno Otel'de düzenlenen törende, Çek Cumhuriyeti takımlarından Victoria Plzen'den Jakub Navratil ve Tomas Rada ile Polonya'nın Bialystok takımından Kamila Grosicki, bir dönem Gençlerbirliği ve Hacettepe'de de forma giyen Brezilyalı Sandro Da Silva Mendonça ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, Sivasspor'a önemli katkıda bulunacağını düşündüğü 4 futbolcuyla sözleşme imzaladıklarını belirterek, şöyle dedi: ''Umarız takımımız için faydalı transferler olur. Bunlar uzun zamandır takip edilen, arzu edilen oyunculardı. Maliyetleri yüksek olmasına rağmen Sivasspor camiası bunlara göğüs gererek, takımın ikinci yarısında yükselişi olacağını düşündüğünden transferlerini gerçekleştirdi. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma tebrik ediyorum. İnşallah hayırlı ve uğurlu transferler olur.'' Odyakmaz, Sandro Da Silva Mendonça'nın 1.5, Çek futbolcular Jakup Navratil ve Tomas Rada'nın 2.5, Polonyalı Kamila Grosicki'nin ise 3.5 yıllığına Sivasspor kadrosuna dahil olduğunu bildirdi.