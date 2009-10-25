Sivasspor 3 - Gaziantepspor 0

Turkcell Süper Lig'de Sivasspor, sahasında Gaziantepspor'u 3-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısına atak başlayan Sivasspor, 7 dakika içerisinde Musa ve Cihan ile 2 gol buldu. Skor üstünlüğü nedeniyle sonraki dakikalarda rahat bir oyun sergileyen Sivasspor, uzatma dakikalarında Cihan ile bir gol daha bularak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Geçen hafta Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 yenerek moral bulan Gaziantepspor ise maçın ikinci yarısının ilk 7 dakikalık bölümünde yediği 2 golün şokunu yaşadı. Rakip kaleye gol için yüklenen Gaziantep ekibi, son dakikalarda kalesindeki 1 gole daha engel olamayarak sahadan 3-0 yenik ayrıldı.

47. dakikada Erman'ın sol kanattan kullandığı korner atışında kaleci Mahmut, topu güçlükle kornere çeldi.

48. dakikada dakikada Sivasspor'un golü geldi. Erman'ın sol kanattan kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Musa, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

49. dakikada Cihan'ın ceza alanı içerisinde yerden vuruşunda kaleci Mahmut kontrol etti.

51. dakikada topla sol kanattan ceza alanına giren Erman'ın rakibini çalımladıktan sonra çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Mahmut topu kornere çeldi.

52. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Erman'ın sol kanattan kullandığı korner atışında ceza alanı içerisinde bulunan Yasin, topu göğsüyle Cihan'ın önüne indirdi. Cihan, düzgün vuruşunda top filelerle buluşturdu: 2-0

65. dakikada Julio Cesar De Souza'nın ceza alanı dışından kullandığı serbest atışta, kaleci Petkoviç'in eliyle tokatladığı top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu önünde bulan Beto'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

80. dakikada ceza alanı içerisinde topu önünde bulan Julio Cesar De Souza'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

90+4. dakikada Kamanan'ın pasında kendi yarı alanından topa hareketlenen Cihan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0

Sivasspor, maçtan 3-0 galip ayrıldı.



-ERTUĞRAL YÖNETİMİNDEKİ İLK GALİBİYET-



Ligde zor günler geçiren Sivasspor, bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltirken, Gaziantepspor 12 puanda kaldı. Sivasspor, bu sezonki 2'nci galibiyetine imza attı. Kırmızı-beyazlılar, 8. haftada Antalyaspor'u iç sahada 2-0 mağlup etmişti.

Sivasspor ayrıca teknik direktör Muhsin Ertuğral yönetimindeki ilk galibiyetine de imza attı. Kırmızı-beyazlı ekip, Ertuğral yönetimindeki ilk maçında geçen hafta Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-0 yenilmişti.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Hüseyin Göçek, Orkun Aktaş, Mustafa İspiroğlu

Sivasspor: Petkoviç xxxx, Uğur ? (Dk. 11 Murat Sözgelmez xxx), Sedat xxx, Yasin xxx, Hayrettin xxx, Kadir xxx (Dk. 46 Cihan xxxx), Sezer xxx, Musa xxxx, Erman xxxx, Bruno Zita xxx, İbrahim Şahin xxxx (Dk. 72 Kamanan xxx)

Gaziantepspor: Mahmut xx, Tolga xx, Cenk xx, Murat Ceylan xx, Erkan xx (Dk. 56 Beto xx), Zurita xx, Hakan Bayraktar xx (Dk. 68 İbrahim xx), Ivan De Souza xx, Jorginho xx, Olcan xx (Dk. 68 Erman xx), Julio Cesar De Souza xx

Goller: Dk. 48 Musa, Dk. 52 ve Dk. 90+4 Cihan (Sivasspor)

Sarı Kart: Dk. 54 Erman, Dk. 68 Hayrettin (Sivasspor), Dk. 57 Murat Ceylan, Dk. 86 Zurita (Gaziantepspor)