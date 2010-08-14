T24 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Sivasspor'a 2-1 yenildi.



Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray ilk dakikadan itibaren Sivas kalesini abluka altına aldı. 7. dakikada sağ kanattan gelişen atakta arka direkte topa dokunan Mustafa Sarp'ın attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray, ilerleyen dakikalarda oyundan düşmeye başladı.



İlk yarının sonlarına doğru uzun süre tartışılan bir frikikten sonra Sivasspor beraberliği buldu. Sağ kanattan gelen Ceyhun'un ortasına Bruno Zita kafayı vurdu ve durum 1-1 oldu. İlk 45 dakika bu skorla geçilirken, ikinci yarıda sahada Sivasspor hakimiyeti vardı.



Karşılaşmanın 60. dakikasında yine Ceyhun ile geli,şen bir atakta Cihan, Sivasspor adına 2. golü kaydederek takımını 1-0 geriden 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.



İlerleyen dakikalarda Galatasaray, gol için oyuna Mehmet Batdal ve Baros'u alsa da skor değişmedi ve mücadele 2-1 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona erdi.





Sivasspor: 2 Galatasaray: 1



Stat: 4 Eylül



Saat: 20:00



Hakemler: M. Kamil Abitoğlu, M. Emre Eyisoy, Selçuk Kaya, Mustafa Öğretmenoğlu



Sivasspor: Ramoviç, Abdurrahman, İvanovs, Sedat, Hayrettin, Mehmet Nas, Kadir, Cihan, Zita, Ceyhun, Mehmet Yıldız



Teknik Direktör: Mesut Bakkal



Galatasaray: Aykut, Neill, Ali Turan, Mustafa Sarp, Ayhan, Cana, Hakan Balta, Servet, Emre Çolak, Kewell, Arda



Teknik Direktör: Frank Rijkaard





