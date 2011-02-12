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Spor

Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 3

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

12 Şubat 2011 02:00

T24 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

     

Maçın ilk yarısını Jaja'nın attığı golle 1-0 önde tamamlayan Trabzonspor, son anlarında zorlandığı maçta Burak Yılmaz ile 2  gol daha buldu. Bordo-mavili ekip, sahadan 3-2 galip ayrılarak puanını 47'ye çıkardı.

Maçın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan ev sahibi Sivasspor ise 2 kez beraberliği yakaladığı maçta, 85. dakikada Burak Yılmaz'ın golüne engel olamayarak sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Bu sonuçla Sivasspor, 16 puanda kaldı.

51. dakikada Uğur'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Grosicki'nin kafa vuruşunda, kaleci Onur çizgi üzerinde uzanarak son anda topu kontrol etti.

55. dakikada Selçuk İnan'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta, ceza alanındaki Mustafa'nın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

61. dakikada gelişen Trabzonspor atağında, Burak Yılmaz'ın ceza alanı sağ çaprazından yerden sert vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.

63. dakikada Sivasspor'un beraberlik golü geldi. Sol kanatta topla buluşan Polonyalı oyuncu Kamil Grosicki, topla rakip kaleye hareketlendi. Grosicki'nin sert vuruşunda Colman'a çarptıktan sonra yön değiştirerek kaleci Onur'u şaşırtan top, filelerle buluştu: 1-1

71. dakikada Trabzonspor Burak Yılmaz'ın attığı golle tekrar öne geçti.  Gelişen Trabzonspor atağında Serkan'ın savunmanın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Burak, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi:1-2

78. dakikada Burak Yılmaz'ın pasıyla ceza alanı yayı üzerinde topla buluşan Selçuk'un sert vuruşunda, kaleci Korcan güçlükle topu kornere çeldi.

84. dakikada Sivasspor skoru 2-2'ye getirdi. Sol kanattan topla ceza alanına giren Grosicki, topu penaltı noktası yakınlarında bekleyen arkadaşlarına çıkardı. Bu pozisyonda oluşan karambolde topu önünde bulan Kamanan'ın yerden sert vuruşunda top filelerle buluştu: 2-2

85. dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Sivasspor'un beraberlik golünün ardından başlama vuruşunu yapan Trabzonspor, hızlı bir atak geliştirdi. Colman'ın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı filelere göndererek kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 2-3

90. dakikada ceza alanında topu önünde bulan Grosicki, istediği vuruşu yapamayınca kaleci Onur topu rahat bir şekilde kontrol etti.

Maç, 3-2 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: 4 Eylül
Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu xx, Ekrem Kan xx, Serkan Akarca xx

Sivasspor: Korcan xxx, Uğur xxx, Navratil xx, Hayrettin xx, Ziya xx, Rada xx (Dk. 46 Mehmet Nas xx), Kadir xx, Grosicki xx, Erman xx, Eneramo xx (Dk. 58 Ricardo Pedriel Suarez xx), Mehmet Yıldız (Dk. 76 Kamanan xx)

Trabzonspor: Onur xxx, Serkan xxx, Glowacki xx, Mustafa xx, Czeslaw Brozek xx, Selçuk xxx, Colman xx, Engin xxx (Dk. 68 Alanzinho xx), Jaja xx (Dk. 75 Ceyhun xx), Burak xxxx, Umut xx (Dk. 88 Barış ?)

Goller: Dk. 2 Jaja, Dk. 71 ve 85 Burak (Trabzonspor), Dk. 63 Kamil Grosicki, Dk. 84 Yannick Kamanan (Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Uğur, Dk. 33 Mehmet Yıldız, Dk. 47 Ziy, Dk. 90 1 Kadir (Sivasspor), Dk. 85 Burak (Trabzonspor)


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