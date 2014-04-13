Sivasspor 2 - Galatasaray 1

Beşiktaş'ın Konyaspor ile beraber kalmasıyla ikincilik yarışında fırsat yakalayan Galatasaray, konuk olduğu Sivasspor'lu Chahechouhe ve Utaka'nın gollerine sadece Yekta ile yanıt verebilince, rakibine 2-1 mağlup oldu. Bu sezon deplasmandaki puan kayıpları 27'ye çıkan Galatasaray, böylece üçüncü sıraya geriledi.

İlk 11’ler

Maça Sivasspor Korcan Çelikay, Cicinho, Ümit Kurt, Da Costa, Ziya Erdal, Adem Koçak, Kadir Bekmezci, Aydın Karabulut, Burhan Eşer, Chahechouhe, Utaka; Galatasaray ise Muslera, Eboue, Koray Günter, Semih Kaya, Telles, Selçuk İnan, Yekta Kurtuluş, Veysel Sarı, Hajrovic, Umut Bulut, Burak Yılmaz 11'leriyle başladı.

Maçın özeti

Maça ev sahibi ekip etkili başladı. Galatasaray'ın yakın hedef ikinciliğe yoğunlaştığı bir yandan da uzak hedef şampiyonluğu aklının bir köşesinde tuttuğu maçta, onlar da Avrupa Ligi bileti için kazanmak istiyordu.



Galatasaray'da Yekta, Ceyhun rolünde; Veysel ise Melo rolündeydi. Selçuk ise Sneijder'in rolünü üstleniyordu. Ancak evdeki hesap pek çarşıya uymadı. Sivasspor hem rakibine pozisyon vermedi hem de 15. dakikadan sonra rakip kalede pek çok fırsat buldu.

Maçtaki ilk tehlike 16. dakikada yaşandı. Adem'in ceza alanı dışından şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.



Gol ise 17. dakikada geldi. Aatif Chahechouhe'nun getirdiği topla buluşan John Utaka savunma arkasına pas atmak isterken top Yekta'dan sekti. Seken top bir anda boşta kaldı. Fernando Muslera boşta kalan topa çıkmak isterken araya Aatif Chahechouhe girdi. Fernando Muslera'dan seken top tekrar Chahechouhe'nun önünde kaldı ve bu oyuncu boş kaleye düzgün bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi. Aatif Chahechouhe'nun bu sezonki 14. golünü kutlarken, Muslera da hakeme faul itirazlarında bulundu ancak, karar değişmedi...



Bu gol de sahada etkisiz bir görüntü çizen Galatasaray'ı kendine getirmedi, aksine ev sahibi ekip pozisyon üretmeye devam etti.



22. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Aydın'ın ceza alanı sol çaprazından arka direğe ortasında Burhan'ın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.



26. dakikada Cicinho'nun sol kanattan kullandığı kornerde ceza yayı sağ çaprazında topu kontrol eden Kadir'in vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.



27. dakikada Utaka'nın topuk pasında topla buluşan Aydın'ın ceza alanına girer girmez şutunda kaleci Muslera, topu son anda kornere tokatladı.



İlk yarım saat kayıpları oynayan sarı kırmızılılar, 30. dakikadan itibaren oyuna ağırlığını koymaya başladı. Mancini 4-4-2'ye döndü, Sivasspor'un savunmasını üst üste hataya zorladı. Taktiksel değişiklik, kırmızı beyazlı savunmanın dengesini bozdu.



30. dakikada Burak'ın ceza alanı dışından şutunda top direğin üstünden auta çıktı.



33. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Umut'un ortasında Eboue'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.



40. dakikada Eboue'nin pasında ceza alanında topla buluşan Telles'in vuruşunda, kaleye doğru yönelen topu Da Costa, son anda kornere gönderdi.



41. dakikada Hajrovic'in ceza alanı dışından sol çaprazdan şutunda, defanstan seken top, kornere çıktı.



Gol arayışları meyvesini ise 42. dakikada verdi. korneri kullanan Selçuk, topu Yekta'ya gönderdi. Meşin yuvarlakla mesafe kat ederek ceza alanına giren Yekta'nın vuruşunda top, ağlarla buluştu: 1-1



Galatasaray'ın ilk yarınının son 15 dakikasındaki performansını ikinci yarıya yansıtıp zirve yarışında yoluna galibiyetle devam edeceğini düşünen Galatasaraylılar, başlama düdüğüyle birlikte hayal kırıklığı yaşamaya başladı. Çünkü pozisyonları bulan yine ev sahibi Yiğidolar oldu...

Galatasaray rakip kaleye yüklenmek isterken, Sivasspor'un hızlı akınları karşısında çaresiz kaldı... Ve maç adeta Galatasaray yarı sahasında geçmeyşe başladı...



50. dakikada kazanılan serbest atışı kullanan Cicinho'nun pasına hareketlenen Chahechouhe ceza sahası dışından vurdu ama Fernando Muslera kurtarmayı başardı.



51. dakikada Selçuk İnan'ın orta sahada kaptırdığı topla başlayan Sivasspor atağında Ziya Erdal Kadir Bekmezci'yi gördü. Kadir Bekmezci'nin ceza sahasına girmeden vurduğu şut üstten auta gitti.



56. dakikada Sivasspor'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşu Cicinho kullandı. Onun ceza alanına ortasında Galatasaray savunmasından seken top Aatif Chahechouhe'nun önünde kaldı ama ceza sahası içinden vuruşu etkisiz bir şekilde auta çıktı.

Sivasspor 59. dakikada bir kez daha gol sinyali verdi. John Utaka'nın önünde Semih Kaya olmasına rağmen çektiği şuta Muslera ters ayakta yakalandı, ama top direkten auta gitti.



10 dakikadır "geliyorum" diyen gol, 60'da geldi. Galatasaray savunmasının öne çıktığı anlarda, Aydın Karabulut'un ara pasında hareketlenen John Utaka kaleciyle karşı karşıya kaldı. Muslera'yı çalımlayan Utaka, topu boş kaleye yuvarladı: 2-1



Gole rağmen 5 ilk ciddi fırsatı yakalayan yine Sivasspor oldu. 65. dakikada yine öne çıkan Galatasaray savunmasının arkasına Chahechouhe'nun havalandırdığı topa harketlenen John Utaka boşluğu iyi değerlendirdi. Galatasaray savunmasında Semih Kaya'nın yanından geçen Utaka topu Muslera'nın üzerinden aşırdı ancak kaleye yönelen vuruş yeterince hızlı olmayınca Semih Kaya tehlikeyi sona erdirdi.



67. dakikada ise bu kez Galatasaray gole yaklaştı. Sol kanattan Alex Telles'in ortasında topla buluşan Umut Bulut ceza sahası içinde şutunu çekti ancak top Sivasspor savunmasına takıldı. Savunmadan dönen topu önünde bulan Emmanuel Eboue'nin, rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti ama vuruş savunmadan geri geldi.

72. dakikada Galatasaray sağ kanattan yüklendi ama Selçuk İnan'ın kale önüne gönderdiği topa uygun durumdaki Burak Yılmaz'dan önce Sivasspor savunmasından Cicinho müdahale ederek beraberlik golüne izin vermedi.



74'te sağ kanada gönderilen uzun pasta topu kontrol etmeyi başaran Chahechouhe, Alex Telles'ten sıyrılıp ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti ama Muslera karşıladı.



Son 10 dakikada Sivasspor biraz geriye yaslandı. Galatasaray ise orta alanda organize olmaya çalıştı ancak Sivasspor savunmada fazla fırsat vermedi rakibine. Bu arada sarı kırmızılılar ileri çıkmak zorunda olduğu için geride derin boşluklar da bıraktı.

80. dakikada Veysel Sarı'nın taşıdığı topla buluşan Lucas Ontivero önünde Sivasspor savunması olmasına rağmen ceza sahasına girerken şutunu çekti ancak yerden giden top hız kaybedip kaleci Korcan Çelikay'a takıldı.

83'te Emre Çolak'ın ortasına Koray Günter kafayı vurdu ama top Korcan'dan geri geldi. Seken top Semih Kaya'nın önüne düştü ama genç savunmacının zayıf vuruşu kaleyi bulmadan auta gitti.

90'da Ziya Erdal'ın ceza sahasına çıkardığı topa Aatif Chahechouhe gelişine vurdu ama top üstten auta gitti.

Galatasaray'ın beraberlik arayışları ciddi pozisyon bile üretemeden sonuçsuz kaldı ve sarı kırmızılılar bir deplasman maçında daha boynu bükük ayrıldı.