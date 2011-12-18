-Sivasspor 1 puanla döndü İSTANBUL (A.A) - 18.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Sivasspor arasında karşılaşma 1-1 tamamlandı. 47. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor savunmasında kaleci Hasagic'in uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza yayı içinde bulunan Cerny'nin önüne düştü. Boşnak kaleci daha sonra ceza yayı içinde Cerny ile girdiği mücadelede meşin yuvarlağa elle müdahale edince, hakem Hüseyin Sabancı tarafından sarı kartla cezalandırıldı ve Sivasspor lehine serbest vuruş verildi. Sivassporlu futbolcular, bu pozisyonda kırmızı kart beklentisi içinde hakeme itiraz etti. 49. dakikada ceza yayı içinde serbest vuruşu kullanan Erman'ın şutunda top az farkla üstten auta gitti. 55. dakikada Erman'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Eneramo'nun, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Hasagic topu kornere çeldi. 58. dakikada Gökhan Süzen'in uzun pasında savunmada Navratil ile Faty'nin uzaklaştıramadığı top ceza sahasında bulunan Webo'ya geldi. Webo'nun ceza sahasının sol tarafından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 90. dakikada Doka'nın ara pasında sağdan ceza sahasına giren Tevfik'in vuruşunda, meşin yuvarlak kalesini terk ederek açıyı daraltan Atilla'dan döndü. Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı. Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Hüseyin Sabancı xx, Emre Suna xx, Ahmet Şimşek xx İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagic xx, Rızvan xx, Can xx, Metin xx, Gökhan Süzen xx, Visca x (Dk. 78 Taner x), Efe x (Dk. 88 Ekrem ?), Cihan xx, Holmen xx (Dk. 69 Tevfik x), Doka xxx, Webo xx Sivasspor: Atilla xx, Uğur xx, Navratil xx, Faty xx, Hayrettin xx (Dk. 75 Ziya x), Cerny xxx, Kıvanç xx (Dk. 67 Mehmet Nas x), Erman xxx, Kadir xx, Grosicki x (Dk. 81 Pedriel x), Eneramo xx Goller: Dk. 22 Cerny (Sivasspor), Dk. 25 Doka (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Sarı kartlar: Dk. 28 Doka, Dk. 47 Hasagic, Dk. 82 Efe (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 66 Kıvanç (Sivasspor)