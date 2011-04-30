Sivasspor: 1 Gençlerbirliği: 1

T24

İlk yarı

İkinci yarı

Maçtan notlar

Gençlerbirliği kümede kalmayı garantiledi

Stat: 4 EylülHakemler: Süleyman Abay x, Serkan Gençerler xx, Serkan Akarca xx, Serkan Ergün xxSivasspor: Korcan xx, Uğur xx, Ivanosvs xx, Navratil xxx, Hayrettin xx, Mehmet Nas xxx (Dk. 78 Rada xx), Kadir xx, Erman xxx (Dk. 76 Cihan xx), Grosicki xx (Dk. 71 Mehmet Yıldız xx), Pedriel Suarez xx, Eneramo xxGençlerbirliği: Özkan xx, Orhan xx, Mahmut xx, Aykut xx, Cem Can xx, Emre xx, Oktay xxx (Dk. 88 Erdal ?), Azofeıfa xx, Hurşut xxx, Serkan xx (Dk. 46 Yasin xx), Mustafa xx (Dk. 74 Ermin Zec xx)Goller: Dk. 31 Navratil (Sivasspor), Dk. 63 Oktay (Gençlerbirliği)Kırmızı kart: Dk. 68 Eneramo (ikinci sarı karttan) (Sivasspor)Sarı kartlar: Dk. 71 Hayrettin (Sivasspor), Dk. 28 Mahmut (Gençlerbirliği)Haftaya 32 puanla küme düşme hattındaki rakibi Bucaspor'un 8 puan önünde 15'inci sırada giren Sivasspor ile 36 puanla 14'üncü sırada yer alan Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma, orta alan mücadelesi şeklinde başladı. İlk 20 dakikalık bölümün ardından maçta tempo yükseldi. Sivasspor, 31. dakikada Navratil'in attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.21. dakikada sol kanattan Azofeifa'nın kullandığı serbest atışta, savunmadan seken topu kaleci Korcan kontrol etti.22. dakikada Hurşut'un ceza alanı dışından sert vuruşta, top direğin yanından auta çıktı.23. dakikada Erman'ın sol kanattan falsolu şekilde kullandığı serbest atışta, arka direk yakınlarında bulunan Suarez'in dokunamadığı top auta gitti.26. dakikada Eneramo'nun ceza alanı dışından vuruşunda, kaleci Özkan topu kontrol etti.27. dakikada Hayrettin'in yere düşmesi sonucu topu kontrol eden Oktay, rakiplerinden şık çalımlarla sıyrıldıktan sonra ayağının içiyle29. dakikada Erman'ın ceza alanı dışından kullandığı serbest atışta, kaleci Özkan son anda topu tokatlayarak kornere çeldi.31. dakikada Sivasspor'un golü geldi. Sivasspor'un organize gelişen atağında, Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştıramadığı topu son olarak Mehmet Nas kontrol etti. Mehmet'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topu, Navratil düzgün bir kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 1-034. dakikada Serkan'ın ceza alanı dışından sert vuruşunda, kaleci Korcan topu yumruklayarak taca gönderdi.39. dakikada Mehmet Nas'ın Gençlerbirliği savunmasının arkasına gönderdiği topla buluşan Grosicki, meşin yuvarlağı iyi kontrol edemeyince Sivasspor net bir fırsattan yararlanamadı. Kaleci Özkan, bu pozisyonda topu Grosicki'nin ayağından açılan topu uzaklaştırdı.41. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında, Hurşut'un ceza alanı dışından sert vuruşunda kaleci Korcan, topu yumruklayarak taca gönderdi.Maçın ilk yarısı, 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona erdi.46. dakikada Grosicki'nin ceza alanı sol çaprazından sert vuruşunda, savunmaya çarpan top direğin üstünden auta çıktı.50. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Suarez'in sert vuruşunda, kaleci Özkan topu kornere gönderdi.52. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında, Yasin'in ceza alanı yayı üzerinden sert vuruşunda kaleci Korcan topu çeldi.56. dakikada Orhan Şam'ın pasıyla topla buluşan Oktay, meşin yuvarlak ile altı pas çizgisine kadar girdikten sonra sert bir vuruş yaptı. Oktay'ın yakın mesafeden sert vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.58. dakikada Erman'ın sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada, Suarez'in kafa vuruşunda top kaleci Özkan'ın bakışları arasında üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topa Eneramo hareketlenemeyince, Gençlerbirliği savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.63. dakikada rakip kaleye yüklenen Gençlerbirliği takımı, beraberlik golünü buldu. Gençlerbirliği takımının sağ kanattan kullandığı korner atışında, Sivasspor savunması topu uzaklaştırmaya çalıştı. Açılan topu en son Hurşut kontrol etti. Hurşut'un ceza alanına falsolu şekilde gönderdiği topu, Oktay kafayla filelerle buluşturdu: 1-168. dakikada gelişen Sivasspor atağında, Gençlerbirliği savunma oyuncularının arasına derinlemesine atılan topa hareketlenen Eneramo, ceza alanı sağ çaprazında meşin yuvarlağı öne doğru açılan kaleci Özkan'dan kurtardıktan sonra bir anda yerde kaldı. Bu pozisyonda Sivassporlu oyuncular ve teknik heyet penaltı kararı beklerken, hakem Süleyman Abay kendisini aldatmaya yönelik hareket olarak değerlendirince Eneramo'yu sarı kartla cezalandırdı. Maçın 49. dakikasından bir sarı kartı bulunan Eneramo, bu kartla oyun dışı kaldı. Sivasspor teknik heyeti ve futbolcular hakeme itiraz etti. Taraftarlar ise hakem aleyhine tezahüratlar yaptı. Gar tarafı kale arkası tribünündeki bazı Sivassporlu taraftarların koltukları kırdığı gözlendi.84. dakikada Azofeıfa'nın ceza alanı dışından sert vuruşunda, kaleci Korcan topu güçlükle kornere çeldi.Kalan dakikalarda iki ekibin geliştirdiği ataklar golle sonuçlanmayınca, maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Sivasspor puanını 33'e, Gençlerbirliği ise 37'ye çıkardı. Sivassporlu taraftarlar, maç sonrası da hakem Süleyman Abay'a tepkisine devam etti.Konuk ekip Gençlerbirliği, ''Dünya Veteriner Hekimliği Gününü Kutluyoruz'' yazılı pankartla çıktı. Maç öncesi Sivasspor yönetimi, taraftarlara yaklaşık bin 500 adet Sivasspor Bayrağı dağıttı. Sivassporlu futbolcular ve teknik heyet, karşılaşma başlamadan önce bir araya gelerek galibiyet yemini etti.Sivasspor'da Mehmet Yıldız'ın yedek soyunması, Sedat Bayrak'ın ise sarı kart cezalısı olması nedeniyle, Hayrettin Yerlikaya uzun bir aradan sonra sahaya kaptan olarak çıktı.Sivas 4 Eylül Stadı'nda yapılan karşılaşmada, Sivasspor'un golünü 31. dakikada Navratil, konuk ekip Gençlerbirliği'nin golünü ise 63. dakikada Oktay kaydetti.Bu sonucun ardından Gençlerbirliği kümede kalmayı garantiledi. Sivasspor ise kalan 3 maçında kümede kalmak için mücadelesini sürdürecek.Spor Toto Süper Lig'de yarın Medical Park Antalyaspor-Bucaspor, Kasımpaşa-Konyaspor ve ligin son derbisi Beşiktaş-Galatasaray maçları oynanacak.Ligde oluşan son puan durumu ise şöyle:TAKIMLAR O G B M A Y AV P-----------------------------------------------------------1. FENERBAHÇE 30 22 4 4 71 31 40 702. TRABZONSPOR 30 21 7 2 57 21 36 703. BURSASPOR 30 15 10 5 46 25 21 554. GAZİANTEPSPOR 30 15 7 8 41 29 12 525. BEŞİKTAŞ 30 12 8 10 45 35 10 446. ESKİŞEHİRSPOR 30 11 11 8 34 32 2 447. KAYSERİSPOR 30 12 8 10 39 38 1 448. İSTANBUL BŞ BELEDİYESPOR 30 12 4 14 38 39 -1 409. KARDEMİR KARABÜKSPOR 30 11 7 12 44 47 -3 4010. ANKARAGÜCÜ 30 10 9 11 49 52 -3 3911. GENÇLERBİRLİĞİ 31 9 10 12 39 46 -7 3712. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR30 9 10 11 33 40 -7 3713. GALATASARAY 30 11 4 15 33 41 -8 3714. MANİSASPOR 30 11 3 16 42 48 -6 3615. SİVASSPOR 31 8 9 14 38 51 -13 3316. BUCASPOR 30 6 6 18 28 53 -25 2417. KONYASPOR 30 4 10 16 24 42 -18 2218. KASIMPAŞA 30 5 7 18 28 59 -31 22