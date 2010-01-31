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Spor

Sivasspor 1 - Fenerbahçe 5

31 Ocak 2010 18:53

Turkcell Süper Ligi 19 Hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi konuk eden Sivasspor
31. ve 55. DK Semin Şentürk, 66. ve 69.'da Uğur Boral 84. DK'da da Uğur Boral'ın gollerine engel olamayıp maçı 5-1 kaybetti.


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