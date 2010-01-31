Sivasspor 1 - Fenerbahçe 5







Turkcell Süper Ligi 19 Hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi konuk eden Sivasspor31. ve 55. DK Semin Şentürk, 66. ve 69.'da Uğur Boral 84. DK'da da Uğur Boral'ın gollerine engel olamayıp maçı 5-1 kaybetti.