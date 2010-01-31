Sivasspor 1 - Fenerbahçe 5

Turkcell Süper Ligi 19 Hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi konuk eden Sivasspor <br />31. ve 55. DK Semin Şentürk, 66. ve 69.'da Uğur Boral 84. DK'da da Uğur Boral'ın gollerine engel olamayıp maçı 5-1 kaybetti.<span style="border-collapse:separate;color:rgb(0, 0, 0);font-family:'Times New Roman';font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;line-height:normal;orphans:2;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;widows:2;word-spacing:0px;font-size:medium;" class="Apple-style-span"><span style="color:rgb(51, 51, 51);font-family:Arial,Verdana,Tahoma;font-size:10px;" class="Apple-style-span">\n<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">\n<tbody>\n<tr>\n<td align="right" style="font-family:Arial,Verdana,Tahoma;font-size:11px;color:rgb(51, 51, 51);"><br /></td>\n<td width="125" style="font-family:Arial,Verdana,Tahoma;font-size:11px;color:rgb(51, 51, 51);"><br /></td></tr></tbody></table></span></span>