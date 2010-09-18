-SİVASSPOR: 1 - ESKİŞEHİRSPOR: 0 (İLK YARI) SİVAS (A.A) - 18.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'deki Sivasspor-Eskişehirspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Ligde geride kalan 4 haftada 4 puanı bulanan Sivasspor ile sadece 1 puan toplayabilen Eskişehirspor'un mücadelesi karşılıklı ataklarla başladı. Trabzonspor karşısında geçen hafta farklı mağlubiyet alan Sivasspor ile Bursaspor'a yenilen Eskişehirspor, galibiyet için mücadele etti. Ev sahibi Sivasspor, 25. dakikada Ceyhun'un attığı golle maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. 4. dakikada Sezgin'in sağ kanattan ortasında John'un yaptığı rövaşata vuruşta, top direğin yanından auta çıktı. 6. dakikada Ceyhun'un sol kanattan kullandığı serbest atışta, kaleye paralel giden topa herhangi bir oyuncu dokunamadı. 19. dakikada gelişen Sivasspor atağında, uygun pozisyonda topla buluşan Mehmet Nas'ın kale alanına paralel gönderdiği meşin yuvarlağa, kale alanındaki Sivassporlu oyuncular dokunamayınca kırmızı-beyazlı ekip net bir fırsattan yararlanamadı. 23. dakikada Sezer'in pasıyla sağ çapraz pozisyonda kaleci Ramoviç ile karşı karşıya kalan Alper'in vuruşunda, top Ramoviç'e çarparak kornere çıktı. 25. dakikada Sivasspor'un golü geldi. Eskişehirspor ceza alanında topla buluşan Mehmet Yıldız, rakibinden şık bir hareketle sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı uygun pozisyondaki Ceyhun'a aktardı. Ceyhun, penaltı noktası yakınlarından yerden plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0 28. dakikada kullanılan korner atışında, Vucko'nun kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı. 31. dakikada savunmanın arkasına sarkan Mehmet Yıldız, bir anda kaleci Atilla ile karşı karşıya kaldı. Mehmet'ten önce savunma topa müdahale edince, Sivasspor net bir fırsattan yararlanamadı. 40. dakikada Mehmet Yıldız'ın ara pasında topa hareketlenen Cihan'dan önce meşin yuvarlağa dokunan kaleci Atilla, tehlikeli bir pozisyonu önledi. Maçın ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Stat: 4 Eylül Hakemler: Bünyamin Gezer, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Narinç Sivasspor: Ramoviç, Abdurrahman, Diallo, Ivanovs, Murat Sözgelmez, Kadir, Keita, Mehmet Nas, Ceyhun, Cihan Yılmaz, Mehmet Yıldız Eskişehirspor: Atilla, Sezgin, Nadereviç, Vucko, Volkan Yaman, Alper, Erkan, Bülent Ertuğrul, Tello, Sezer, Jaycee John. Gol: Dk. 25 Ceyhun (Sivasspor) Sarı kart: Dk. 37 Alper (Eskişehirspor)