Sivasspor 0-2 Başakşehir (Maç Sonucu)

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yendi.
Sivasspor, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda Medipol Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti.
Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada kendi kalesine Goutas ile 60. dakikada Deniz Türüç kaydetti.
Ligde yeni bir galibiyet serisi başlatmak isteyen Medipol Başakşehir Sivas'ta kazanarak 53 puana yükseldi.
Ligde üç maç sonra kaybeden Demir Grup Sivasspor ise 41 puanda kaldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.
Öte yandan Medipol Başakşehirli futbolcular mücadeleye, Sivassporlu futbolcular da ısınmaya "Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.
Ayrıca Türk Polis Teşkilatının 177. yılını kutlayan pankartla sahaya çıkan Sivassporlu futbolcular, seremoniye de polis üniformasıyla katıldı.