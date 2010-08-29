Sivasspor 0 - Bursaspor 2

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Sivas deplasmanına çıkan Bursaspor, Volkan Şen ve Ali Tandoğan'ın golleriyle Sivasspor'u 2-0 devirdi.



Turkcell Süper Lig'de Sivas'ta oynanan maçta Bursaspor, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek ligdeki üçüncü maçından üçüncü galibiyetini aldı.



Ev sahibi Sivasspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, sakat olan Hayrettin Yerlikaya'nın yerine geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine genç Ferhat Bıkmaz'a şans veriyordu. Bakkal, hücumda her zaman olduğu gibi kaptan Mehmet Yıldız'ı tek forvet olarak oynatırken, orta sahayı kalabalık tutup uzun toplarla Mehmet Yıldız'ı buluşturma çabasındaydı. Orta sahanın sağında Bruno Zita, solunda Cihan Yılmaz oynarken, ortada Mehmet Nas ve Kadir Bekmezci savunmanın önünde iki ön libero olarak oynadı. Ceyhun Eriş ise Mehmet Yıldız'ın hemen arkasında serbest oynuyordu.



Bursaspor'da ise teknik direktör Ertuğrul Sağlam, geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında galip gelen takımdan sadece genç golcü Sercan Yıldırım'ın yerine Arjantinli Nunes'i ilk onbirde oynattı. Nunes'in arkasında yine Arjantinli Batalla ile gol aradı yeşil-beyazlı ekip.



Bursaspor, Galatasaray maçında olduğu gibi yine temkinli maça başlamış ve Sivasspor'un ataklarını ilk dakikalarda karşılıyordu. Zaman geçtikçe oyunun hakimiyetini eline almaya çalışan yeşi-beyazlılar sol kanattan Vederson, sağ kanattan da Volkan Şen ile pozisyonlar üretiyordu. Başka bir sol kanat oyuncusu Ozan İpek daha önceki maçlara oranla biraz daha orta sahaya yakın bir pozisyonda oynuyordu.



İlk önemli atağı Sivasspor yakaladı ve Mehmet Yıldız'ın vuruşunda kaleci Ivankov'un kurtarışı ardından topun Vederson'un eline çarpıp çarpmadığı tartışmalarında hakem devam kararı veriyordu.



Bursaspor'da ilk yarı boyunca savunma hattı hatasız bir oyun ortaya koyarken, hücumda Nunes'in yalnız kaldığı gözlerden kaçmıyordu.



Sivasspor'da ise tecrübeli oyuncu Ceyhun Eriş ilk yarıda kendisinden bekleneni ortaya koyamazken, Bruno Zita da sağ kanatta istenilen performansını sergileyemedi.



İlk yarıda karşılıklı ataklar olmasına rağmen çok net pozisyonları izleme şansımız olmadı ve devre golsüz sona erdi.



İkinci yarıya her iki takım teknik direktörü ilk yarıdan memnun olacaklar ki değişiklik yapmayarak başladı.



Sivasspor yine ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da hızlı başlayan takımdı ve Bursaspor kalesinde ilk dakikalarda çok daha fazla etkili oluyordu.



Ceyhun ilk yarının aksine ikinci yarının başlarında daha fazla sorumluluk alıyor ve bütün atakların başlangıcını yapan isimdi.



Dakikalar 62'yi gösteriyordu ve Bursaspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, o dakikaya kadar sahada hiçbir şey ortaya koyamayan Arjantinli Nunes'in yerine bütün Bursaspor taraftarlarının merak ettiği Insua, diğer Arjantinli Batalla'nın yerine de Sercan Yıldırım'ı oyuna dahil etti.



Bursaspor'da bu oyuncu değişiklikleri yeşil-beyazlı takımı çok hareketlendirirken, konuk ekip daha çok atak bulan taraf oluyordu.



İkinci hamle bu kez Mesut Bakkal'dan geldi ve önce günün kötü ismi Bruno Zita'yı çıkartıp yerine Uğur Kavuk, daha sonra ise Cihan Yılmaz'ın yerine Erman Kılıç'ı sahaya sürdü.



Bursaspor hızlı oynuyordu ve daha atak olan takımdı ve bunun karşılığını 81. dakikada aldı. Rakip kalede baskısını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte Ergiç, ceza sahası önünde topu Vederson'a aktardı. Bu oyuncunun soldan ortasında topun gelişine Volkan Şen sağ ayak içiyle plase yaparak Ramovic'i mağlup ediyordu.



Bu golün hemen ardından sağdan serbest vuruş kullanan Sivasspor'da topa iyi yükselen Sedat'ın kafa vuruşu Ivankov'un bakışları arasında direkten geri dönüyordu.



Sivasspor'da teknik direktör Mesut Bakkal artık tüm riskleri alıyor ve Mehmet Nası'ın yerine 84. dakikada İbrahim Şahin'i sahaya sürdü.



Sivasspor beraberlik peşinde koşarken, defansında büyük açıklar veriyordu ve 89. ve 90. dakikada Sercan Yıldırım öyle goller kaçırdı ki şaşırmamak elde değildi.



Ev sahibi takım Bursaspor ceza sahasının önünde Ceyhun ile serbest vuruş kullanıyor ve belki son şansıydı bu kırmızı-beyazlı ekibin. Kaleci Ramovic de kalesinden çıkarak belki gol bulurum diye gelmişti. Serbest vuruş kullanıldı ve ev sahibi takım sonuç alamadı. Dönen topta kaleci Ivankov oyunu hemen başlattı ve Ali Tandoğan topla buluştu, kaleci Ramovic'in kalesinde olmayışından faydalanarak topu ikinci kez Sivasspor ağlarına gönderiyordu.



Ve hakem Cüneyt Çakır santra yapmadan maçın 2-0 bittiğini işaret ediyordu.



Bu sonuçla Bursaspor puanını 9'a çıkartıp maç fazlasıyla liderliğe otururken, Sivasspor ise ligdeki ilk mağlubiyetini alıyor ve 4 puanda kalıyordu.



SİVASSPOR: 0 - BURSASPOR: 2





Stat: 4 Eylül Stadı



Hakem: Cüneyt Çakır xx



Sivasspor: Ramovic xx, Abdurrahman Dereli xx, Sedat Bayrak xx, Ivanovs xx, Ferhat Bıkmaz x, Bruno Zita x (Dk. 67 Uğur Kavuk x), Mehmet Nas xx (Dk. 84 İbrahim Şahin x), Kadir Bekmezci xx, Cihan Yılmaz xx (Dk. 73 Erman Kılıç x), Ceyhun Eriş xx, Mehmet Yıldız x



Bursaspor: Ivankov xxx, Ali Tandoğan xx, Ömer Erdoğan xxx, Stepanov xxx, Vederson xxx, Volkan Şen xxx (Dk. 88 Steinert x), Ergiç xxx, Hüseyin Çimşir xx, Ozan İpek xxx, Batalla xx (Dk. 62 Sercan Yıldırım x), Nunes x (Dk. 62 Insua x) Sarı kartlar: Dk. 40 Bruno Zita, Dk. 56 Cihan Yılmaz ve Dk. 87 Sedat Bayrak (Sivasspor), Dk. 82 Ozan İpek ve Dk. 86 Sercan Yıldırım (Bursaspor)



Goller: Dk. 81 Volkan Şen ve Dk. 90+3 Ali Tandoğan (Bursaspor)