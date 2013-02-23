Sivasspor 0 - Beşiktaş 1

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede ilk yarı golsüz geçilirken e sahibi ekipte Uğur Kavuk maçın 67. dakikasında takımını 10 kişi bıraktı.

Bir kişi eksik kalan Sivasspor'un direnci daha da kırılırken 81. dakkada Olcay Şahan sol kanattan ceza sahasına yerden yaptığı ortada boştaki Hilbert'i gördü. Alman oyuncu da uygun pozisyonda ayağına gelen fırsatı tepmedi ve maçın tek golünü kaydetti.

'Son dört rakip 10 kişi kaldı'

Bugünkü maç ile birlikte Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son beş maçın dördünde rakipleri maçı 11 kişi tamamlayamadı. Siyah beyazlılar, 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçında, 2-2 biten Karabükspor maçında ve 1-1 sona eren Gaziantepspor maçında rakipleri maçı 10 kişi tamamlamıştı. Fakat son 3 maçta rakipleri 10 kişi kalmasına rağmen kazanamayan Beşiktaş, Sivas deplasmanında kırmızı kart gören rakipkerine karşı olan bu şanssızlığını da kırmış oldu.

'Kadrolar'

Sivasspor: Borjan - Ziya - Kadir - Erman - Grosicki - Rajnoch - Hakan - Uğur - Chahechouhe - Navratil - Eneramo

Beşiktaş: McGregor -İbrahim Toraman - Sivok - Veli - Olcay - Hilbert - Fernandes - Gökhan - Ersan - Holosko - Niang

"Gadalarını alırım Beşiktaş"

Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki maç için, her iki ekibin taraftarları tribünlerdeki yerlerini aldı. Konuk takım taraftarına kale arkası tribününde ayrılan 800 kişilik yer doldu. Zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmayan siyah-beyazlı taraftarlar, “Gadalarını alırım Beşiktaş” yazılı pankart açtı.

Maç saatinde hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü Sivas'ta, maç öncesi kısa süreli yağmur etkili oldu. Müsabaka için 90 basın mensubu akreditasyon yaptırdı. Sivassporlu futbolcular sahaya ellerinde, “FIFA U-20 Dünya Kupası Bu Yaz Türkiye'de” yazılı pankartla çıktı.

Hafta içi vefat eden Beşiktaş Kulübü'nde onursal başkan Süleyman Seba döneminde yönetim kurulu üyeliği yapan Ergün Gökalp anısına maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

'İki takımda eksikler var'

Beşiktaş'ta bugün Almanya'da sağlık kontrolünden geçen Hugo Almeida, Dentinho, Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal'ın yanı sıra İsmail Köybaşı, Mustafa Pektemek, Uğur Boral 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Cezasını tamamlayan İbrahim Toraman ise memleketi Sivas'ta sahaya kaptan olarak çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba, Gaziantepspor maçındaki kadrodan farklı olarak Mehmet Akgün'ün yerine İbrahim Toraman'a ilk 11'de şans verdi. Sivasspor'da ise sakatlıkları bulunan Sercan Yıldırım, Ümit Kurt, Milan Cerny ve kaleci Nihat Şahin'in dışında kart cezalısı Murat Akça da maç kadrosunda yer almadı.