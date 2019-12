-SİVASSPOR: 0 - BURSASPOR: 0 (İLK YARI) SİVAS (A.A) - 28.08.2010 - Spor-Toto Süper Lig'deki Sivasspor-Bursaspor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Anadolu'nun güzide iki ekibi Sivasspor ile Bursaspor, Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaştı. Son yıllarda elde ettikleri başarılarla futbol kamuoyunun takdirini kazanan iki ekibin mücadelesi, hızlı başladı. Her iki ekip de geliştirdikleri hızlı ataklarla rakip kalede gol aradı. Tempolu geçen ilk yarıda, taraftarlar gol bulamayınca devre 0-0 eşitlikle sona erdi. 5. dakikada Sivasspor'un organize gelişen atağında, Mehmet Yıldız topu ceza yayı yakınlarındaki Mehmet Nas'a çıkardı. Mehmet Nas'ın vuruşunda savunmaya çarparak yükseklik kazanan topa hareketlenen Bruno Zita, rakibinden şık bir hareketle sıyrıldıktan sonra plase bir vuruş yaptı. Zita'nın vuruşunda kaleci Ivankov'dan dönen topu Ceyhun, tamamlamak istedi. Ceyhun'un yakın mesafeden vuruşunda, savunma topu çizgi üzerinden kornere çeldi. İlk pozisyonda Zita'nın vuruşu sonrası, Sivassporlu futbolcular ve taraftarlar, Ivankov'dan seken topun Vederson'un eline çarptığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Cüneyt Çakır, bu pozisyonda devam kararı verdi. 15. dakikada Vederson'un sağ kanattan kullandığı korner atışında, Nunez'in kafa vuruşunda kaleci Ramoviç topu kontrol etti. 17. dakikada Verderson'un ceza alanına doğru kullandığı serbest atışta, kaleci Ramoviç topu rahatlıkla kontrol etti. 20. dakikada Volkan Şen'in ceza alanına gönderdiği topa, Bursasporlu Nunez ve Sivassporlu Sedat birlikte hareketlendi. Her iki oyuncunun dokunamadığı meşin yuvarlağı, önce kaleci Ramoviç, ardından Kadir uzaklaştırdı. Sonraki dakikalarda her iki ekibin geliştirdiği ataklardan da ''gol'' sesi çıkmayınca, maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Stat: 4 Eylül Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun Sivasspor: Ramoviç, Abdurrahman, Sedat, İvanovs, Ferhat, Kadir, Mehmet Nas, Bruno Zita, Ceyhun, Cihan Yılmaz, Mehmet Yıldız Bursaspor: Ivankov, Ali Tandoğan, Stepanov, Ömer, Vederson, Hüseyin, Batalla, Ozan, Ergiç, Volkan Şen, Nunez Sarı kart: Dk. 39 Bruno Zita (Sivasspor)