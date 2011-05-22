-SİVASPOR-FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR SİVAS (A.A) - 22.05.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Sivasspor ile yaptıkları mücadelede, ligde bundan önceki iki haftadaki kadrosunda değişiklik yapmadı. Sivasspor önünde şampiyonluk mücadelesine çıkan sarı-lacivertli ekip, Kardemir Karabükspor ve Ankaragücü maçlarındaki 11 kurgusuyla rakibinin karşısında yer aldı. Sarı-lacivertli ekibin 20 kişilik maç kadrosunda yabancı kontenjanı nedeniyle Güiza ve Bilica bulunmazken, İlhan ve Özer de kadroya yer almadı. Süper Lig'de kalmayı iki hafta önce garantileyen ev sahibi takım Sivasspor ise Fenerbahçe karşısına, izinli yabancı oyuncusu Sandro Mendonça'nın dışında eksiksiz olarak çıktı. Kırmızı-beyazlı ekipte kaptan Mehmet Yıldız, son maçlarda olduğu gibi Fenerbahçe maçında da yedekler arasında bulundu. Karşılaşmayı iki kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve Mecnun Otyakmaz yan yana izlerken, protokol tribününde çok sayıda milletvekili de yer aldı. -4 EYLÜL STADI'NDA FENERBAHÇE COŞKUSU- Sivasspor maçında Fenerbahçe'yi sadece sarı-lacivertli renklerin hakim olduğu tribünler değil, Sivassporlu taraftarlar için ayrılan maraton tribünü de destekledi. Fenerbahçeli futbolcular ısınmak için sahaya çıktıklarında neredeyse stadın tamamından alkış alırken, maraton tribününde bir grup taraftarın Sivasspor için tezahürat yaptığı görüldü. Sivasspor taraftarına ayrılan bölümde üzerinde kırmızı-beyazlı forma bulunan taraftarlar, Fenerbahçe tribünleriyle ortak tezahüratlar yaparak sarı-lacivertli ekibe destek verdi. VIP tribününde Sivassporlu ve Fenerbahçeli taraftarlar çoğu bölümde yan yana otururken, aralarında zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Bu arada, karşılaşma öncesi atmosferi gözlemlemek için sahaya çıkan Sivassporlu futbolcular, kendi taraftarlarının yanı sıra Fenerbahçe tribünlerinden de alkış aldı. Sarı-lacivertli tribünler ''Sivas'' şeklinde tempo tuttu. Maraton tribünü için alınan önlemlere rağmen bu bölüme üzerinde Fenerbahçe forması bulunan taraftarların da girdiği görüldü. -MEDYANIN İLGİSİ BÜYÜK OLDU- Sivasspor-Fenerbahçe maçına medya kuruluşları da büyük ilgi gösterirken saha içinde ve naklen yayınlar için saha dışında 300'ü aşkın medya mensubu görev yaptı. Televizyon kuruluşları ve ajanslar stadyum dışında kurulan naklen yayın araçlarıyla, maç öncesi ve sonrası gelişmeleri aktarmak için çalıştı. -OTEL ÇIKIŞINDA SEVGİ GÖSTERİLERİ- Fenerbahçe Futbol Takımı, maç için 4 Eylül Stadı'na Büyük Otel önünde toplanan taraftarların coşkulu tezahüratlarıyla uğurlandı. Otel önünde oluşan kalabalık izdiham yaratırken, polis ekipleri taraftarları uzaklaştırmakta zorlanıp, zaman zaman güç kullanmak zorunda kaldı. Taraftarlar otobüsün çıkışı sırasında meşaleler yakarken, kafile polis eskortu eşliğinde stadyuma ulaştı. Fenerbahçe kafilesi, maçın başlamasına 1 saat 40 dakika kala stada geldi. Sivasspor ise Fenerbahçe'den kısa bir süre sonra stada girdi. -NOTLAR- -Fenerbahçeli bazı yöneticiler ve bazı futbolcuların eşleri maç için özel uçakla bugün Sivas'a gelerek maçta tribünlerde yer aldılar. 1907 Fenerbahçe Derneği'nin organizasyonuyla maça gelenler arasında Fenerbahçe kaptanı Alex'in eşi de yer aldı. -Maç nedeniyle tarifeli seferlerle birlikte bugün toplam 25 uçağın Sivas'a geldiği bildirildi. -Fenerbahçe için önemi büyük olan mücadelenin biletlerinin karaborsada da satıldığı görüldü. Karaborsacılar normalde 50 liraya satılan kale arkası biletlerini 100 lira, 250 ve 400 liradan satılan diğer tribün biletlerinin de normal bedelinin üzerinde çeşitli fiyatlarda satmaya çalıştı. Polis ekipleri stat çevresinde şehir merkezindeki bilet satış gişesi etrafında karaborsa bilet satışını önlemeye yönelik çalışma yaptı. Polis sahte bilet konusunda da taraftarlara uyarılarda bulundu. -Bazı Sivassporlu taraftarlar bu maçı fırsata çevirerek sezon başında 300 liraya satın aldıkları kombine kartlarını satarak, parasını çıkarmaya çalıştı. -Karşılaşma için İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda bin 300 polis görevlendirilirken, saha içinde ve dışında 300 özel güvenlik elemanı görev yaptı. -İstasyon Caddesi'nde gün içinde Sivasspor ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında küçük gerginlikler yaşandı. -Karşılaşma öncesi başlayan yağmur, erken saatlerden itibaren tribünlere giren taraftarlar zor anlar yaşattı. Özellikle açık tribünde bulunan taraftarlar yağmurlukların yanı sıra ellerindeki pankartlar ve bayrakların altına girerek yağmurdan korunmaya çalıştı. -Havuz tarafı kale arkası tribününe yakın evlerin balkonlarında da karşılaşmayı izleyenler olduğu gözlendi. -Sivasspor Kulübü, Fenerbahçe taraftarının büyük ilgi gösterdiği maçta bilet satışlarından elde ettiği hasılat ile önemli bir gelirin sahibi oldu. -Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, karşılaşma için kente gelen konuklara her yönüyle Sivas'ı tanıtan 15 bin broşür dağıttı. -2004-2005 sezonunda Sivasspor'u 2. Lig (A) Kategorisi'nde şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkaran İsmail Kartal, bu kez eski takımına karşı, Fenerbahçe antrenörü olarak sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk mücadelesinde yer aldı.