Sivas'la Diyarbakır puanları paylaştı: 1-1

T24 -

Maçtan dakikalar

DİYARBAKIRSPOR: 1 - SİVASSPOR: 1

Diyarbakırspor maça etkili başlarken, ilk yarının ortalarına gelmeden Diallo ile buldukları golle 1-0 öne geçtiler. Maçta dengeyi sağlayan Sivasspor 38. dakikada sağ kanattan geliştirdiği bir akın golle sonuçlandırdı ve ilk yarı 1-1'lik skorla noktalandı.İkinci yarını ilk dakikaları sakin geçerken, son anlara doğru karşılıklı atakların artmaya başladı. Futbolun da sertleşmesi nedeniyle maçırn son 10 dakikasında 3 kırmızı kart gösterildi. Son dakikalardaki atakların golsüz sonlanmasıyla maç 1-1'lik skorla sona erdi.Takımlar sahaya ''Türk Hava Kurumu'nun 85. Yılını Kutluyoruz'' pankartı ile çıktılar.12. dakikada, ceza sahasının ön tarafında topla buluşan Ayman'ın vuruşunda, top üstten auta çıktı.18. dakikada, ceza alanı içerisinde topla buluşan Erdinç'in vuruşunda kalecinin müdahale ettiği topu iyi takip eden Diallo, topu filelere gönderdi: 1-030. dakikada, Tazemeta'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tjikuzu, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Akın'ın müdahale ettiği topu defans uzaklaştırdı.31. dakikada, ceza sahasına gelen top iyi takip eden Kamanan, kaleci ile karşı karşıya kaldı vuruşunda top kaleci Gökhan'dan döndü.34. dakikada, Celaleddin'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Tazemeta'nın gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.38. dakikada, Kamanan'ın sağdan ortasında topla buluşan İbrahim'in vuruşunda top filelere gitti: 1-1Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-1 sona erdi.51. dakikada, ceza sahası içerisinde topla buluşan Tazemeta'nın sert vuruşunda top kaleci Akın'da döndü, defans tehlikeyi önledi.55. dakikada, ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Kamanan'ın kaleye paralel vuruşunda, top yandan auta çıktı.64. dakikada aldığı topla ceza alanına giren Tazemeta, top ayağından fazla açınca kaleci Akın, çıkarak topa sahip oldu.80. dakikada, ceza sahasında topla buluşan Erhan'ın sert vuruşunda top üstten ata çıktı.82. dakikada, rakibine sert giren Keita, ikinci sarı kartı görerek, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.86. dakikada rakibine sert giren Adnan, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.90+3'de, ceza sahasın on tarafında topla buluşan Tazemeta'nın vuruşunda top üstten auta çıktı.90+4'e defansın arkasına düşen topla gitmeye çalışan Kanaman'a arkadan müdahale edince kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.AtatürkBülent Yıldırım xxx, Serkan Ok xxx, Mehmet Cem Hanoğlu xxxGökhan xx, Diallo xxx, Basem xx (Dk. 62 Goran Stankovski xx), Ayman xx, Celaledddin xx, Adnan xx, Erdinç xx, Tjikuzu xx(Dk. 81 Djite x), Barış xx (Dk. 71 Erhan x), Tazemeta xx, Bebe xxAkın xx, Abdurrahman xx, Lucian Aubey xx, Murat xx, Hayrettin xx, Musa xx (Dk. 87 Kadir ?), Van Heerden xx (Dk. 63 Taider xx), İbrahim xx(Dk. 56 Agbettu xx), Kamanan xx, Keita xx, Cihan xxDk. 18 Diallo (Diyarbakırspor), Dk. 38 İbrahim (Sivasspor)Dk. 37 Tazemeta, Dk. 90 Goran Stankovski (Diyarbakırspor)Dk. 82 Keita (Sivasspor), Dk. 86 Adnan, 90+4 Erdinç (Diyarbakırspor)