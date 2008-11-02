Sivas'ın Yıldız'ı parladı



Turkcell Süper Lig'in 9. haftasında Denizlispor'u konuk eden Sivasspor, 3 puanı Mehmet Yıldız'ın üç golüyle aldı.



Sivasspor ligin 9. haftasında evinde Denizlispor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip son haftaların formda ismi Mehmet Yıldız'ın golleriyle rakibini geçerek zirve yarışını sürdürdü.



Maça, Taraftarının da desteğini arkasına alan Sivasspor daha atak başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, Mehmet-Balili-Tum üçlüsü ile rakip kalede gol ararken, çok sayıda pozisyon buldu. Sivasspor, 25. dakikada Mehmet Yıldız'ın penaltıdan attığı golle maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.



Üstün oyununu ikinci yarıda da sürdüren ev sahibi ekipte Mehmet Yıldız 70. ve 80. dakikada tekrar sahneye çıkarak takımını 3-0 öne geçirdi. Skoru belirleyen gol ise 89. dakikada konuk ekip adına Liatava'dan geldi.



Kalan dakikalarda sonuç değişmeyince Sivasspor bu sezon sahasındaki 5. maçında 4. galibiyetini alarak puanını 18'e çıkarttı.



Bu sezon deplasmanda hiç kazanamayan Denizlispor ise 8 puanda kaldı.



SİVASSPOR: 3 - DENİZLİSPOR: 1

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Gencerler, Musa İspirlioğlu

Sivasspor: Akın, Abdurrahman, Fabıo Bilica, Sedat, Hayrettin, Sylla, Sezer, Musa, Tum, Balili, Mehmet Yıldız

Denizlispor: Cenk, Feridun, Kratochvil, Couto, Carlos Alberto Gomez, Süleyman, Yusuf, Daniel Braga, Engin, İzzet, Caner

Gol: Dk. 25 Mehmet Yıldız (Penaltıdan) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Süleyman (Denizlispor)





MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Hayrettin'in sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada, arka direkte bulunan Musa'nın kafa vuruşunda topu kaleci Cenk kontrol etti.



12. dakikada Sezer'in sol kanattan kullandığı serbest atışta, kale alanı içerisindeki Tum'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.



24. dakikada Musa'nın ceza alanı dışından sert vuruşunda, kaleci Cenk son anda topu kornere çeldi. Kullanılan köşe atışında Bilica'nın pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Tum, defansın müdahalesiyle yere düştü. Maçın hakemi Suat Arslanboğa, penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı atışını 25. dakikada kullanan Mehmet Yıldız, kaleci Cenk ile topu ayrı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.



27. dakikada Sezer'in ceza alanı sol çaprazından sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.



29. dakikada topla hareketlenen Mehmet Yıldız, ceza alanının sol çaprazında kaleci Cenk'i de geçtikten sonra topu uygun pozisyondaki Balili'ye çıkardı. Balili'nin yerden gelişine vuruşunda, top direğin üstünden auta çıktı.



30. dakikada Abdurrahman'ın sağ kanattan orta-şut karışımı vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topa Tum'un gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.



38. dakikada Sezer'in ceza alanı dışından sert vuruşunda, kaleci Cenk topu tokatlayarak kornere çeldi.

