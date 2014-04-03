Sivas'ın Ulaş ilçesinde seçim tekrarlanacak

Sivas’ın Ulaş İlçesi’nde rakiplerini geride bırakarak Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Hüseyin Gülkanat’ın aldığı bir ceza nedeni ile seçilme yeterliliğinin bulunmadığına karar verildi. Diğer partilerin seçimin yenilenmesi istemini değerlendiren Ulaş İlçe Seçim Kurulu, 1 Haziran’da seçimlerin tekrarlanmasını kararlaştırdı.

Halife Yalçınkaya'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, 30 Mart’ta yapılan seçimlerde 702 oy alan CHP adayı evli 5 çocuk babası 67 yaşındaki Hüseyin Gülkanat, en yakın rakibi Ak Parti’li İsrafil Göçgün’ün 37 oy önünde belediye başkanlığına seçildi. Ancak AK Parti Ulaş İlçe Başkanlığı, Hüseyin Gülkanat’ın seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesi ile İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurdu. Gerekçe olarak Gülkanat’ın 1998 yılında Sivas 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’Görevi kötüye kullanma’ iddiasıyla açılan davadan 1 yıl hapis ve 1 yıl süreyle memuriyetten yoksun bırakılma cezası gösterildi. İlçe Seçim Kurulu, yapılan itirazı inceleyerek kabulüne karar verdi. Gülkanat’ın cezanın infazından sonra ’memnu hakların iadesine’ ilişkin bir kararı aldırmadığı gerekçesiyle mazbata verilmemesi kararlaştırıldı.

İlçedeki diğer partiler BBP ve MHP de bu şartlarda seçimlerin tekrarlanması istemiyle İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, 1 Haziran 2014 tarihinde seçimin tekrarlanmasını kararlaştırdı. Bu karara karşı CHP’nin ve AK Parti’nin İl Seçim Kurulu’na başvuracağı belirtildi.

Seçimden önce uyarılmıştı

Daha önce ilçede SHP’den 1994 yılında belediye başkanı seçilen ve 5 yıl bu görevi sürdüren Hüseyin Gülkanat, CHP İl Başkanlığı ile birlikte İlçe Seçim Kurulu’nun vermiş olduğu kararla ilgili olarak Sivas İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na itirazda bulundu. Gülkanat’ın seçilme yeterliliğinin bulunduğu belirtildi.

İlçe Seçim Kurulu’nun 1 Haziran 2014 tarihinde seçimin tekrarlanmasını kararına karşı da CHP ve kendi adaylarının kazanması gerektiğini belirten AK Parti’nin İl Seçim Kurulu’na başvuracağı belirtildi.

Öte yandan MHP Sivas Merkez İlçe Başkanı Ragıp Özkan, CHP’li adayla ilgili seçimden önce İlçe Seçim Kurulu’na seçilme yeterliliği bulunmadığına dair itiraz yapıldığı ama bunun ihmal sonucu dikkate alınmadığını, seçimden sonra bu itirazın gündeme geldiğini söyledi. Seçilme yeterliliği bulunmadığı şeklinde çıkan karardan sonra kendilerinin de seçimin yenilenmesi için yaptıkları başvurunun kabul edildiğini söyledi.