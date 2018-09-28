Sivas'ın termal turizmi, 'doktor' balıklarla tanıtıldı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta 5 kıta, 52 ülkeden 256 katılımcıyla 3\'üncü Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvede kentin termal ve sağlık turizmi tanıtıldı. Toplantı için getirilen dünyaca ünlü Kangal Balıklı Kaplıca\'daki \'doktor\' balıklar ilgi gördü.

3\'üncü Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Konferans Salonu\'nda gerçekleştirildi. Turizm zirvesine Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Türkiye Sağlık Turizmi Gelişme Konseyi Başkanı Emin Çakmak, il protokolü, sağlık ve termal turizm işletmecileri ile 5 kıtadan, 52 ülkeden çok sayıda turizm acentesi sahipleri katıldı. Programda ilk olarak Sivas\'ta bulunan sağlık turizmi ile termal turizmi anlatan sinevizyon gösterisi izletildi.

\'SİVAS KABUĞUNU KIRAN BİR ŞEHİRDİR\'

Turizm zirvesinin Sivas\'ın tarih boyunca yaptığı en önemli toplantı olduğunu belirten Vali Davut Gül, \"Bu toplantıyı önemli kılan siz değerli misafirlerimizsiniz. Sizler bu toplantıya katılmasaydınız, bu toplantı bu kadar önemli olmazdı. Sivas kabuğunu kıran bir şehirdir. Son 10 yılda yapılan otellerin sayısı 20\'nin üzerindedir. Bu Sivas\'ın gücü, Türkiye\'nin gücüdür. Sivas ulaşılabilir bir şehirdir. Hem havayoluyla, hem karayoluyla, hem de gelecek sene bitecek olan hızlı trenle Sivas, dünyanın her tarafında kolay ulaşılabilir bir şehirdir. Sivas aynı zamanda güvenli bir şehirdir. Dünyanın ve Türkiye\'nin en az suç işlendiği şehirdir. Sivas\'ın 7 bin yıllık bir geçmişi var. Güçlü bir medeniyeti, güçlü bir tarihi, güçlü bir birikimi var. Gezdiğinizde ayakta kalan eserleriyle hepiniz görüyorsunuz. Sivas\'ın coğrafi konumu da çok önemli. Bin 250 rakımı var. Nem oranının en az olduğu bir şehir. Güneşi en iyi alan bir şehirdir. Kaplıcalarının, doğal güzelliklerinin şifa kaynağı olduğunu biliyoruz\" dedi.

\'BUGÜNE KADAR 500 ETKİNLİĞE İMZA ATTIK\'

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak ise, Sivas\'ın yüzyıllardır değişik medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve şifa dağıttığını söyledi. Sivas\'ın termal ve sağlık turizmi açısından görücüye çıkmaya hazır olduğunu dile getiren Çakmak, \"Konseyimiz 13 yıldır faaliyet gösteren, 375 üyesi olan, 91 ülkede 165 ofisle temsil edilen bir konsey. Bu toplantıda Sivasımızın termal tesisleri, hastaneleri, doktor balıkların tedavi çeşitleri tanıtılacak. Sağlık turizminde dünyada Amerika ve Almanya\'dan sonra 3\'üncü olarak söylenmeye başladık. Bu tür zirvelerle ülkemizi en iyi şekilde tanıtmaya, bayrağını dalgalandırmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 500 etkinliğe imza attık ve devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı Sağlık Turizm Daire Başkanı Alperen Kaçar ise etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından kentte faaliyet gösteren termal ve sağlık turizmi temsilcileri sunum yaptı.

DOKTOR BALIKLARA DOKUNDULAR

Öte yandan toplantının yapıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi\'nin fuaye bölümünde tanıtım amaçlı olarak Kangal Balıklı Kaplıca\'dan getirilen balıklar sergilendi. Katılımcılar, akvaryumdaki balıklara ilgi gösterdi. Bazıları da ellerini akvaryuma sokarak balıklara dokundu. Zirve kapsamında yarın da ilçelere yönelik gezi programları gerçekleştirilecek.

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