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SİVAS'İN ŞİFALI BALIKLARI İSVEÇ'TE DE STOCKHOLM (A.A)

09 Temmuz 2011 12:37

-SİVAS'İN ŞİFALI BALIKLARI İSVEÇ'TE DE STOCKHOLM (A.A) - 09.07.2011 - Sivas'in Kangal ilçesinde kaplıcalarda şifalı balıklar olarak tanınan ve birçok deri hastalığına iyi geldiği bilinen "doktor balıklar" İsveç'e de getirildi. İsveç'te bir güzellik merkezinin sahibi, 500 adet balığı, müşterilerinin ayak masajında kullanıyor. İsveç'in güneyindeki Skövde kentinde en lüks salonlardan biri Salong Vasa adlı güzellik merkezinin ortaklarından Maria Karlström, AA'ya yaptığı açıklamada, balıkları Türkiye'de tatilde olduğu bir dönemde keşfettiğini söyledi. İsveçli güzellik uzmanı Karlström, ''İlk görüşte balıkları çok sevdim. İsveç'e döndükten sonra, bu doktor balıklar ile ilgili incelemeler yaptım, haklarında bilgi topladım'' diye konuştu.  Daha sonra geçtiğimiz Mart ayında ortağı olduğu güzellik salonuna büyük bir akvaryum yaptıran Maria Karlström, ''500 adet doktor balıkları güzellik merkezimize getirerek müşterilerin ayak bakımında kullanmaya başladım'' dedi.  Karlström, balıkları İsveç'e nasıl getirdiği konusunda bilgi vermedi, balıkların tanesine 40 İsveç kronu (yaklaşık 9 Türk lirası) ödediğini bildirdi.  -BÜTÜN VÜCUT İÇİNDE DÜŞÜNÜYOR- Balıkları güzellik merkezindeki akvaryumunda kullanmaya başladıktan sonra İsveçli müşterilerinin ilgisinin arttığını söyleyen Karlström, şu anda günde 4-5 müşterinin sadece bu balıklar için güzellik merkezine gelerek ayaklarına masaj yaptırdıklarını ve parmak aralarında ve topuklarında biriken ölü derilerin bu balıklar tarafından temizlendiğini söyledi.  Müsterilerinin ilgisine göre, ileride, güzellik salonundaki balıkların sayısını artırabileceğini de kaydeden Maria Karlström, ''Güzellik salonunda yerim de olursa bu yöntemi insanların bütün vücutları için uygulamayı düşünüyorum. Şu anda konuştuğum müşterilerim bütün vücut için yapılacak tedavi yöntemine de büyük ilgi gösteriyor'' dedi.  Güzellik uzmanı Maria Karlström, müşterilerinden yarım saatliğine 395 İsveç kronu (yaklaşık 900 Türk lirası) ücret aldığını söylerken, ''Balıklar gündüz müşterilerin ayak parmaklarındaki ölü derileri ile doyuyor. Ancak gece aç kalmamaları için biraz balık yemi veriyorum'' dedi.  Güzellik merkezine gelip akvaryumda yarım saatliğine ayaklarını balıkların masajına bırakan İsveçliler ise Sivaslı balıkların bakımından çok memnun kaldıklarını söylediler. İlk başta balıklardan korktuklarını anlatan güzellik merkezinin İsveçli müşterileri ancak daha sonra, balıkların ayaklarına dokunmaları ile birlikte büyük rahatlık hissetiklerini ve bakımdan sonra ayaklarının yumuşacık, ölü derilerden arınmış olarak sudan çıkardıklarını kaydetti.        

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