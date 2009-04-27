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Spor

Sivas'ın Şampiyonlar Ligi avantajı

27 Nisan 2009 14:36


Turkcell Süper Lig'in lideri Sivasspor, 3 Mayıs'ta ligde Gaziantepspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

Ligde sahasında Trabzonspor'u 3-0 yenerek son 5 haftaya 60 puanla lider olarak giren Sivasspor'da, teknik direktör Bülent Uygun'un Trabzonspor maçı sonrasında futbolcularına verdiği 2 günlük izin yarın sona erecek.

Trabzonspor galibiyetiyle şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir avantaj elde eden Sivasspor, ligin 30. haftasında 3 Mayıs Pazar günü Gaziantepspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına yarın kulüp tesislerinde başlayacak.

Öte yandan, zirvedeki rakiplerinden Trabzonspor'u yendiği haftada, diğer rakipleri Galatasaray'ın Ankaraspor ile berabere kalması ve Fenerbahçe'nin de Ankaragücü'ne yenilmesi üzerine Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda çok önemli bir avantaj yakalayan, Beşiktaş ile birlikte zirvede baş başa kalan kırmızı-beyazlı ekipte, camia büyük bir sevinç yaşıyor.

Sivasspor camiası, kalan 5 maçtan da başarılı skorlar elde ederek sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı arzuluyor.



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