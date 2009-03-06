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Spor

Sivas'ın İstanbul karnesi

Sivasspor, İstanbul'da 3 büyük takımdan sadece Beşiktaş'ı yenmeyi başardı.

06 Mart 2009 02:00



Son 4 sezonda “3 Büyükler” olarak bilinen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile ligde ve kupada İstanbul'da yaptığı 13 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Sivasspor, İstanbul'da bu 3 büyük takımdan sadece Beşiktaş'ı yenmeyi başardı.


Son 1 hafta içerisinde Turkcell Süper Lig'de ve Fortis Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye İstanbul'da 2 kez yenilen Sivasspor'un, “3 Büyük” takıma karşı İstanbul'daki karnesi pek parlak değil.

Süper Lig'e çıktığı 2005-2006 sezonundan itibaren “3 Büyükler” ile 2'si Fortis Türkiye Kupası'nda, 11'i ise ligde olmak üzere İstanbul'da toplam 13 maç yapan Yiğidolar, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. İstanbul'da Beşiktaş'a hiç yenilmeyen Sivasspor, deplasmanda Fenerbahçe ve Galatasaray'ı ise hiç yenemedi.

Fenerbahçe ile İstanbul'da 1'i kupada olmak üzere 5 kez karşılaşan kırmızı-beyazlı ekip, Fenerbahçe'ye 1'i kupada 4 maçta yenilirken, 1 lig karşılaşmasından da beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray ile İstanbul'da 1'i kupada olmak üzere 4 kez karşılaşan Sivasspor, sarı-kırmızılı ekibe karşı ligde 3 mağlubiyet, kupada ise 1 beraberlik elde etti.

Yiğidolar, ligde İstanbul'da 4 kez karşılaştığı Beşiktaş'ı ise 3 defa yenme başarısı gösterirken, siyah-beyazlı ekiple deplasmanda bir defa da berabere kaldı.

İĞİDOLAR'IN 3 BÜYÜKLERE KARŞI İSTANBUL'DAKİ KARNESİ

Sivasspor'un “3 Büyükler” ile İstanbul'da ligde ve kupada yaptığı maçlar ve skorları şöyle:

MAÇ            SKOR        SEZON
-------------------- -------- ---------------------
Fenerbahçe-Sivasspor: 3-0 (2005-2006 sezonu-lig)
Fenerbahçe-Sivasspor: 2-2 (2006-2007 sezonu-lig)
Fenerbahçe-Sivasspor: 1-0 (2007-2008 sezonu-lig)
Fenerbahçe-Sivasspor: 4-2 (2008-2009 sezonu-lig)
Fenerbahçe-Sivasspor: 3-1 (2008-2009 sezonu-kupa)
Galatasaray-Sivasspor:2-0 (2005-2006 sezonu-lig)
Galatasaray-Sivasspor:3-1 (2006-2007 sezonu-lig)
Galatasaray-Sivasspor:2-0 (2007-2008 sezonu-lig)
Galatasaray-Sivasspor:1-1 (2008-2009 sezonu-kupa)
Beşiktaş-Sivasspor: 0-1 (2005-2006 sezonu-lig)
Beşiktaş-Sivasspor: 0-1 (2006-2007 sezonu-lig)
Beşiktaş-Sivasspor: 1-2 (2007-2008 sezonu-lig)
Beşiktaş-Sivasspor: 1-1 (2008-2009 sezonu-lig)

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