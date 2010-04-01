Sivas'a hızlı tren

T24-

Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Üniversitesi, İl Özel İdaresi, Sanayi ve Ticaret Odası ile Ankara Sivaslılar Dernekler Federasyonu’nun (ASİDEF) işbirliğinde AKM’de açılan ‘Sivas Günleri’nde, ilin tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra yöresel kıyafetler, yemekler, el sanatları kurulan standlarda tanıtılacak. Etkinliğin açılışına, Sivas Valisi Ali Kolat, Sivas Belediye Başkanı BBP'li Doğan Ürgüp, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, Sivaslı olan Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Yalçın Topçu, Sivas milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, esnaf, çok sayıda Sivaslı ve Ankaralı davetli katıldı.







Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım açılışta yaptığı konuşmada, “Sivas son yıllarda sanayide, ekonomide kalkınma sağlayan illerin arasında yer almıştır. Bütün Türkiye’yi karayolu ağı ile ördük. Burada Sivas halkına da müjde veriyorum. En kısa sürede Sivas- Ankara arası hızlı tren seferleri başlayacaktır” dedi. Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener ise Türkiye’nin çok ağır bir dönemden geçtiğini, bu süreçte birlik ve beraberlik içinde olmanın önemli olduğunu söyledi. Sivas Valisi Ali Kolat da Sivas’ı Ankara’da tanıtmaya geldiklerini belirterek, “Sivas’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini buraya taşıdık. Başkentliler için Sivaslıları tanımaya 4 gün yeterli olacaktır. Sivas'ımız sanayide ve ekonomide cazibe merkezi olmuştur. Tüm sanayici ve işadamlarımızla tüm Başkent halkını Sivas’a davet ediyorum” dedi.