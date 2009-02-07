Sivas zirveyi sevdi

Yiğidolar böyle çıktı meydana

Kamanan-Balili ikilisi beğeni topladı



MAÇTAN DAKİKALAR

MAÇTAN NOTLAR

GALATASARAY GALİBİYETİNE KOÇ HEDİYESİ

Turkcell Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor, sahasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.Orta alan mücadelesi şeklinde başlayan maçta, ev sahibi Sivasspor, Kamanan ve Balili ikilisi ile rakip kalede gol aradı.Konuk ekip Kocaelispor ise Taner ve Agbetu ile rakip kalede etkili olmaya çalıştı.Maçın ilk 15 dakikalık bölümünden sonra oyunda üstünlüğü eline alan Sivasspor, 18. dakikada Fransız oyuncusu Yannick Kamanan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.Golden sonra da rakip kalede pozisyonlar bulan ve rakibine az pozisyon veren Sivasspor, soyunma odasına 1-0 önde girdi.İkinci yarıda da rakibinden daha üstün bir oyun sergileyen Sivasspor, Kocaelispor kalesinde önemli pozisyonlar yakaladı.Kırmızı-beyazlıların İsrailli futbolcusu Balili, 58. dakikada topu ağlara göndererek farkı 2'ye çıkarttı.Kalan sürede iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, karşılaşma 2-0 Sivasspor'un üstünlüğüyle bitti.Bu sonuçla Sivasspor puanını 41'e yükselterek, maç fazlasıyla liderliğe yükselen Trabzonspor'u averaj farkıyla geride bırakarak yeniden zirveye yerleşti.Stat: 4 EylülHakemler: Tolga Özkalfa, Adil Sinem, Serkan AkarcaSivasspor: Petkoviç, Sedat, Bilica, Abdurrahman, Faruk, Sylla, Sezer, Musa, Mohammed Ali, Kamanan, BaliliKocaelispor: Kılıçarslan, Emrah, Muhammet, Hamza, Eyyüp, Emmanuel Nsumbu, Luka Zinko, Ergün, Julio Cesar (Dk. 37 Uğur), Taner Gülleri, Akeem AgbetuGol: Dk. 18 Kamanan (Sivasspor)Sarı kart: Dk. 27 Musa (Sivasspor)11. dakikada sol kanattan topla ceza alanına doğru hareketlenen Taner Gülleri'nin ortasında, kale alanı içerisindeki Julio Cesar önünden geçen topa dokunamadı.16. dakikada sol kanatta Musa'nın pasıyla topla buluşan Kamanan, süratle ceza alanına yöneldi. Rakibini geçen Kamanan'ın, ceza alanının sol çaprazından yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu, savunma uzaklaştırdı.18. dakikada Sivasspor'un golü geldi. Sezer'in sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada, arka direkteki Musa topu kafayla kale alanındaki Kamanan'a doğru gönderdi. Kamanan da şık bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-032. dakikada çapraz pozisyonda kaleci Petkoviç ile bir anda karşı karşıya kalan Taner Gülleri'nin vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.38. dakikada savunmanın arkasına atılan topu kontrol eden Musa, bir anda kaleci Kılıçarslan ile karşı karşıya kaldı. Musa'nın vuruşunda kaleci Kılıçarslan'ın da ayaklarına çarpan top, üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topu yeniden kontrol eden Musa, meşin yuvarlağı uygun pozisyondaki Kamanan'a çıkardı. Kamanan'ın vuruşunda, top savunmadan döndü.39. dakikada ceza alanının sol çaprazında bir anda kaleci Kılıçarslan ile karşı karşıya kalan Balili, öne doğru açılan kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla topu filelere göndermek istedi. Balili'nin istediği vuruşu yapamaması üzerine kaleci Kılıçarslan topu kontrol etti.Maçın ilk yarısı, 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona erdi.Maçı, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu, AK Parti Sivas Milletvekili Selami Uzun, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Kocaelispor Kulübü Başkanı Serhan Gürkan, iki kulübün yöneticileri ve il protokolü birlikte izledi.Sivasspor'da, kaptan Mehmet Yıldız ve yeni transfer Murat Erdoğan, kart cezaları nedeniyle bu maçta forma giyemedi. Sakatlıkları bulunan Onur Tuncer ve Hayrettin Yerlikaya ile gribal enfeksiyon geçirdiği bildirilen Murat Sözgelmez de maç kadrosuna dahil edilmedi. Kupadaki Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen golcü oyuncu Mehmet Yıldız, maçı takım arkadaşları Murat Erdoğan ve Onur Tuncer ile birlikte tribünde izledi.Takım kaptanları Mehmet ve Hayrettin'in yokluğunda bu maçta kaptanlık pazubandını tecrübeli oyuncu Mohammed Ali Kurtuluş taktı.Konuk ekip Kocaelispor'da ise sakatlıkları süren Murat Hacıoğlu, Serdar Topraktepe ve Reşat Sadıkov bu maçta forma giyemedi.Maç öncesinde, Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı Delilyas Beldesi'nde çiftçilikle uğraşan 62 yaşındaki Osman Duman, Galatasaray karşısında alınan galibiyetten dolayı Sivasspor yönetimine kurbanlık koç hediye etti. Geçen yıl Sivasspor yönetim kurulu üyesi Uğur Akkuş ile birlikte yolculuk yaptığını, bu yolculuk sırasında Sivasspor'un Galatasaray'ı yenmesi durumunda koç hediye etme sözü verdiğini anlatan Delilyas Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Duman, koçu yönetici Uğur Akkuş'a teslim etti.Taraftarların Galatasaray'ı ligde yenmenin ve kupada elemenin coşkusunu yaşadığını belirten ve Duman'a hediyesinden dolayı teşekkür eden Akkuş, bu koçu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı çocuk yuvasına bağışladıklarını söyledi.Maçtan önce Sivassporlu taraftarlar, Galatasaray karşısında elde edilen başarılı sonuçlar nedeniyle futbolcular ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu. Sivassporlu futbolcuların sahaya çıkışı sırasında, çıkış bölümüne çiçekler serildi.