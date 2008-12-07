Sivas zirveden kopmadı



Turkcell Süper Lig'in 14. haftasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Sivasspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.



Turkcell Süper Lig'de 14. hafta maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Sivasspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.



Maçı yaklaşık 15 bine yakın Sivassporlu taraftarın yanı sıra Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve sarı-lacivertli kulübün bazı yöneticileri de izledi.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Sivasspor, rakip kale önünde üst üste gol pozisyonları bulmasına rağmen kaleci Hasagiç'i geçemedi. Maçın 15. dakikasından sonra oyunda dengeyi sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, özellikle kanatları kullanarak gol bulmaya çalıştı. Ancak ev sahibi ekip, gol pozisyonuna girmekte zorlandı. İlk yarının son dakikası içinde Da Silva ile golü bulan Sivasspor, devreyi 1-0 önde bitirmeyi başardı.



İkinci yarıya çok hızlı başlayan Sivasspor, sağlı sollu ataklarla rakip takım savunmasını bunalttı. Kaleci Hasagiç'den kaptığı topu filelere gönderen Mehmet Yıldız, farkı ikiye çıkartırken, takımını da rahatlattı. Sivasspor, oldukça üstün bir futbol oynadığı karşılaşmada, Balili ile bir gol daha bularak 3-0'lık skorla farklı bir galibiyet elde etti.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarıda fazla varlık gösteremedi.



Sivassporlu taraftarlar, maçtan sonra tribünlere çağırdıkları futbolculara sevgi gösterilerinde bulundular.



Bu sonuçla Sivasspor puanını 28'e çıkartırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 16 puanla haftayı kapatmış oldu.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 0 - SİVASSPOR: 3



Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu, Muhittin Gürses, Nihat Mızrak

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagiç, Marcin Kus, Cesario, Barbosa, Ekrem, Serhat Gürpınar, Mahmut Tekdemir, İlyas, Erman Kılıç (Dk. 75 Ali Güzeldal), Gökhan Süzen (Dk. 58 Gökhan Kaba), Bebbe (Dk. 66 Uğur Işıkal)

Sivasspor: Petkoviç, Abdurrahman, Da Silva Bilica, Diallo, Hayrettin, Musa Aydın (Dk. 73 İbrahim Dağaşan), Sezer Badur, Kanfory Sylla, Mohamed Ali (Dk. 56 Balili), Tum (Dk. 79 Faruk Bayar), Mehmet Yıldız

Goller: Dk. 45 Da Silva Bilica, Dk. 49 Mehmet Yıldız, Dk. 84 Balili (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Dk. 12 Gökhan Süzen, Dk. 85 Barbosa (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 32 Mohamed Ali, Dk. 82 Sezer Badur (Sivasspor)



MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Mehmet Yıldız'ın ceza alanı içinde pasında Tum'un müsait durumda vuruşunda top kaleci Hasagiç'den döndü, ceza sahası içinde topu önünde bulan Musa'nın vuruşunda ise meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.



7. dakikada Musa Aydın'ın sağdan ceza alanı içine ortasında Mohamed topa gelişine vurdu, ancak kaleci Hasagiç yatarak meşin yuvarlağı tuttu.



12. dakikada Erman Kılıç'ın soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan İlyas'ın zayıf vuruşunda, kaleci Petkoviç meşin yuvarlağa hakim oldu.



15. dakikada Abdurrahman'ın pasında ceza sahası içinde topa sahip olan Mehmet Yıldız'ın, iki savunma oyuncusunun tüm çabasına rağmen attığı şutta, kaleci Hasagiç, kendisine çarptıktan sonra yükselen meşin yuvarlağı ikinci hamlede tutmayı başardı.



38. dakikada Hayrettin'in 25 metreden vuruşunda top üstten auta çıktı.



45. dakikada Mohamed Ali'nin kullandığı korner atışında ceza sahası içinde topla buluşan Da Silva, mükemmel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1



Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.



İKİNCİ YARI

46. dakikada Sezer Badur'un ceza sahası dışından şutunda kaleci, Hasagiç topu zorlukla kornere çeldi.



49. dakikada Mehmet Yıldız, kaleci Hasagiç'in hatasından kaptığı topu boş kaleye gönderdi: 2-0



53. dakikada sol kanattan Hayrettin'in ortasında, Musa Aydın'ın altı pasta vuruşunda kaleci Hasagiç iki hamlede topa sahip oldu.



57. dakikada Sezer Badur'un soldan kullandığı korner atışında, yakın mesafeden Tum'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.



61. dakikada Erman Kılıç'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.



63. dakikada Sezer Badur'un soldan kullandığı korner atışında, ceza sahası içinde yükselen Diallo'nun kafa vuruşunda kaleci Hasagiç topu kornere attı.



66. dakikada Sivasspor mutlak bir pozisyonu değerlendiremedi. Balili, altı pasta ceza alanı içinde müsait durumdaki Mehmet'i gördü. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Hasagiç'in müdahalesine rağmen filelere yönelen topu, Cesario uzaklaştırdı.



80. dakikada Gökhan Kaba'nın ceza alanı içinde dönerek vuruşunda kaleci Petkoviç, meşin yuvarlağı zorlukla çeldi, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Uğur'un uzaktan şutunda top üst direği sıyırarak auta çıktı.



84. dakikada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topu üç oyuncu arasından söküp alan Balili, yerden bir vuruşla takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0



Sivasspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

