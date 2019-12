Sivas uzatmada güldü

Fortis Türkiye Kupası C Grubu'nda Sivasspor, sahasında uzatma dakikalarında İbrahim Dağaşan'ın attığı golle Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek çeyrek final şansını son maça bıraktı.





Fortis Türkiye Kupası C Grubu maçında kendi evinde uzatma dakikalarında İbrahim Dağaşan'ın attığı golle Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor çeyrek finali son maça bırakırken, Denizlispor ise mağlup olmasına rağmen çeyrek finale çıkmayı garantiledi.





Askerliği Sivas'a çıkan oğlu Kerim Polat ile kente gelen Galatasaray kulübü Başkanı Adnan Polat da oğluyla birlikte maçı tribünlerin kapalı bölümünde izledi. Sivas Valisi Veysel Dalmaz, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivasspor kulübü başkanı Mecnun Otyakmaz da karşılaşmayı izledi.



Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun da cezası nedeniyle maçı tribünden takip etti.



Bülent Uygun, kaleci Petkoviç, Bilica, Sylla, Balili ve Sergio gibi yabancı oyuncularını yedek soyundururken, son maçlarda pek forma şansı bulamayan kaleci Akın, Onur Tuncer, Faruk, Sedat Bayrak gibi oyuncular kadroda yer aldı.



Denizlispor'da da yabancı oyunculardan Daniel Roberts, Braga, Carlos Alberto yedek soyunurken, Güray, Emin, Caner gibi genç oyuncular ilk onbirde sahaya çıktı.



İlk yarıda her iki takımın da gol çabaları sonuç vermedi ve devre golsüz sona erdi.



İkinci yarıda iki takım da gol pozisyonu üretmek için zorluk çekerken, ev sahibi Sivasspor aradığı golü uzatma dakikalarında Herve Tum'un kafayla indirdiği topun gelişine sert bir vuruş yapan İbrahim Dağaşan ile buldu.



Bu sonuçla Denizlispor, mağlup olmasına rağmen çeyrek finali garantilerken, ev sahibi Sivasspor'un ise çeyrek finale çıkmak için Manisaspor ile oynayacağı maçtan alacağı 1 puan yeterli olacak.







SİVASSPOR: 1 - DENİZLİSPOR: 0



Stat: 4 Eylül



Hakemler: Bünyamin Gezer, Ayhan Akgöz, Arkın Akgöl



Sivasspor: Akın, Abdurrahman, Faruk, Sedat Bayrak, Murat Sözgelmez, Musa Aydın, Onur Tuncer, İbrahim Dağaşan, Mohamed Ali, Mehmet Yıldız, Tum



Denizlispor: Cenk, Feridun Sungur, Tomas Abraham, Burak, Kratochvil, Süleyman Olgun, Caner Celep, Güray, Emin, Çağlar Birinci, İzzet Akgül (Dk. 24 Ivan Leitava)

Gol: Dk. 90+1 İbrahim Dağaşan (Sivasspor)





MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada İbrahim Dağaşan'ın pasıyla ceza alanına hareketlenen Mehmet Yıldız'dan önce topa kaleci Cenk müdahale etti. Sonrasında defans tehlikeyi uzaklaştırdı.



21. dakikada soldan Musa Aydın'ın yaptığı ortada kale içinde müsait durumdaki İbrahim'in gelişine vurduğu şutta kaleye doğru giden top defanstan döndü.



22. dakikada ceza alanının sağ köşesinde önüne doğru gelen topa İbrahim Dağaşan'ın sert vuruşunda, kaleci Cenk meşin yuvarlağı kornere çeldi.



28. dakikada Caner Celep'in sağdan ortasında ceza alanı içinde İvan Leitava'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Akın'da kaldı.



Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.