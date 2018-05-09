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Ekonomi

Sivas TSO Başkanı Yıldırım istifa etti

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (STSO) Osman Yıldırım düzenlediği basın toplantısıyla istifa etti

09 Mayıs 2018 20:30

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (STSO) Osman Yıldırım düzenlediği basın toplantısıyla istifa etti. Yıldırım, seçimlere FETÖ\'nün müdahale ettiğini iddia etti.
STSO\'nun 1 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirdiği seçimler, 8\'inci komiteye yapılan itiraz üzerine iptal edildi. Seçimler sonunda rakip aday Mustaf Eken\'in listesinden giren grup önde çıktı. Bunun üzerine Yıldırım ve Eken\'i destekleyen meclis üyelerinin sayısı eşitlendi. Yönetim kurulu başkanlığı seçimlerinin yapılacağı gün, mevut başkan Osman Yıldırım, kendi listesindeki bazı üyelerin çeşitli nedenlerle karşı tarafa geçtiğini belirterek, yeni ve eski meclis üyeleri ile birlikte istifa ettiğini açıkladı. Yıldırım, kendi listesinde yer alıp sonra karşı listeye geçen ve kendine muhalif olan kişilerin fotoğraflarını duvara asıp, tek tek çeşitli suçlamalarda bulundu. Yıldırım yaptığı açıklamada, \"Hepinizin de bildiği üzere Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelik seçimlerimizi bugün yapacaktık. Dün ve bu gece yaşanan çirkinlikler, tüccarımıza yakışmayan, ahlaksızlıklar, tehditler, şantajlar yapılmıştır. Bu kişilerle aynı çatı altında bulunmak bile artık bizlere zul olmaktadır\'\' dedi.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası\'nda yapılan organ seçimlerine FETÖ\'nün müdahalesi bulunduğunu iddia ederek Cumhuriyet Savcılığı\'nca incelenmesini talep eden Yıldırım, \'\'Bu Truva atları ile aynı çatı altında bulunmaktan utanmamız nedeniyle Ticaret ve Sanayi Odasındaki tüm görevlerimizden yedeklerimize birlikte istifa ediyoruz\" diye konuştu. Açıklamanın ardından Yıldırım ve ekibi, oy kullanmadan STSO binasından ayrıldı.
İstifa eden Yıldırım ve onu destekleyen meclis üyelerinin katılmadığı seçimde Mustafa Eken, yeni STSO Yönetim Kurulu Başkanlığı\'na seçildi.

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